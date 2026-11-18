أعلنت مجموعة أ.ر.م القابضة، عن إطلاق كتاب «تاريخ مستقبل دبي»، آخر الأعمال التي دعمها المغفور له، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه. ويأتي إطلاق الكتاب تكريماً لذكراه، ووفاءً لإرثه، وتقديراً لدعمه توثيق مسيرة دبي العمرانية.

ويتزامن إطلاق الكتاب مع انطلاق فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، ويطرح رؤى وأفكاراً حول مستقبل الحياة والعمل والمدن، ودور الابتكار في خدمة الإنسان.

ويوثّق الكتاب مسيرة تطوّر دبي، ويبرز كيف جعلت قيادتها من استشراف المستقبل نهجاً لبناء الإمارة، ومن الطموح مشاريع وإنجازات رسّخت مكانتها العالمية. ويستعرض القرارات التي سبقت بها دبي عصرها، وكيف أسّست منذ مراحل مبكرة من تاريخها لمقومات نهضتها، عبر استباق التحولات، والاستثمار في الفرص، لتصنع مستقبلها برؤية واضحة وإرادة لا تعرف المستحيل.

ويبرز الكتاب رؤية باني دبي، المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، الذي أرسى أسس نهضتها الحديثة، وأدرك أهمية الاستثمار في البنية التحتية، وتهيئة مقومات النمو للأجيال المقبلة. فقد نظر إلى احتياجات المدينة على المدى البعيد، ووضع الأسس التي أتاحت لها توسيع تجارتها، وتعزيز اتصالها بالعالم، بما يتجاوز متطلبات زمنها، ويستبق فرص المستقبل.

وتتواصل هذه الرؤية في نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل صناعة المستقبل محوراً لتطوير دبي.

ويستهلّ الكتاب صفحاته بكلمة لمحمد سعيد الشحي الرئيس التنفيذي لمجموعة «أ.ر.م القابضة». ويوثّق مسيرة دبي العمرانية، من خلال شهادات مباشرة، ومقابلات وخرائط ورسومات، ويستعرض أبرز القرارات والمشاريع التي شكّلت ملامح المدينة، ويروي تجارب من عاصروا مراحل تطورها، وأسهموا في نهضتها.