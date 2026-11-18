

فاز «الشراع»، المقر الرئيس لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالمركز الأول في جائزة الشرف «يس» «YeS Honor Award» فئة التصميم المستدام، ضمن مسابقة COP31 الدولية للمباني المستدامة، التي أطلقتها رئاسة الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، بدعم من التحالف العالمي للأبنية والإنشاءات (GlobalABC)، الذي يستضيفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر في أنطاليا، تركيا، ما يجسد الريادة في مجال المباني الذكية.

وتسلم الجائزة معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور معالي آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة البيئة والتغير المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من حسن سوفير نائب وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في الجمهورية التركية، ممثلاً رئاسة الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الأطراف (COP 31).

وشهدت مسابقة COP31 الدولية للمباني المستدامة مشاركة أكثر من 1,000 مبنى من 99 دولة. وضمت لجنة التحكيم خبراء من برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتهدف الجائزة إلى إظهار التميز في التصميم المستدام، وجودة البيئة الداخلية، واختيار الموارد، وكفاءة أداء الطاقة. وتم اختيار «الشراع» لتميزه في دمج تقنيات المباني الذكية، ومبادئ التصميم المستدام، وحلول الطاقة النظيفة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد والأداء البيئي للمبنى.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: يسعدنا حصول الشراع على هذه الجائزة المرموقة التي أطلقتها رئاسة الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الأطراف والتحالف العالمي للأبنية والإنشاءات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويشرفني إهداء هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، حيث يجسد هذا التكريم رؤية وتوجيهات القيادة في تبنّي الابتكار وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعكس المبنى التزامنا الراسخ بدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، وتسريع التحوّل نحو اقتصاد أخضر قائم على الابتكار والاستدامة.

وقال حسن سوفير في كلمته خلال تسليم الجائزة: بعد تقييم شمل التصميم المتكامل، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والطاقة المتجددة، وجودة الهواء الداخلي، والراحة الحرارية، والراحة البصرية، ومواد البناء، والابتكار، تم اختيار مبنى «الشراع»، المقر الرئيس لهيئة كهرباء ومياه دبي، لنيل جائزة الشرف «يس» (YeS Honor Award).

ويتميز «الشراع» بنظام إدراكي متكامل، يربط جميع الأنظمة التشغيلية، ويضمن تناغم عملها، بالاعتماد على أكثر من 110 آلاف مستشعر ذكي ترصد البيانات البيئية والتشغيلية لحظة بلحظة، وأكثر من 1500 نقطة وصول لاسلكية، وأكثر من 3,200 جهاز شبكي. وينتج النظام أكثر من 1.9 مليون أمر تحكم آلي يومياً، ما يعزّز التكامل التشغيلي، ويرفع كفاءة الأداء.