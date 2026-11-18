

أطلقت فعاليات أيام الشارقة للابتكار «إجادة» منصة تعليمية، تم إنتاجها بالشراكة بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز الشارقة لصعوبات التعليم.

إلى ذلك شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح الأربعاء، افتتاح فعاليات أيام الشارقة للابتكار تحت مظلة شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، وذلك في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وأشار الدكتور حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إلى أن فعاليات أيام الشارقة للابتكار تجسد توجه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في ربط البحث والتكنولوجيا باحتياجات المجتمع، من خلال شراكات، تجمع حكومة الشارقة والجهات الحكومية والجامعات والشركات التقنية والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن التعاون مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الشارقة الصحية قدم نموذجاً عملياً لتكامل الجهود في معالجة التحديات التعليمية والصحية عبر حلول مبتكرة.

وألقى حميد الشامسي، مدير التطوير الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، كلمة، تناول فيها أهمية الابتكار ودوره في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز تجربة المتعامل على أفضل وجه ممكن، مشيراً إلى أن الابتكار لا يعتبر تقنية حديثة أو فكرة فحسب، بل ثقافة عمل، ومنهج تفكير، ومسؤولية مشتركة تجاه مجتمعنا ومستقبل دولتنا وإماراتنا.

وتناولت الدكتورة هنادي السويدي، مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، في كلمتها، الابتكار في مجال التعليم ودوره الكبير في مساعدة الطلبة الذين يجدون صعوبة في التعلم، مشيرةًإلى أن الابتكار يقاس بقدرته على إحداث تحسن ملموس في تجربة التعلم، وتعزيز استقلالية المتعلم، ومشاركته الفعالة في المدرسة والمجتمع.

وأعلنت الدكتورة أسماء محمود فكري، مدير إدارة الشراكات الحكومية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، خلال حفل الافتتاح عن إطلاق المنصة، وشاهد الحضور عرضاً مرئياً تناول ما تقدمه المنصة من خدمات تعليمية متنوعة لمختلف مستويات التعلم.

وتفضل الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي في نهاية حفل الافتتاح بتكريم الفائزين بجائزة «الإمارات تبتكر 2026»، على مستوى إمارة الشارقة، وشركاء منصة «إجادة»، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور أليش موسار، السيد الأول لجمهورية سلوفينيا، ضيف الشرف، ملتقطاً معهم الصور التذكارية.

وفاز بجائزة فئة أفضل مبادرة مبتكرة مبادرة «مزرعتي» من دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وبجائزة فئة أفضل مبادرة مبتكرة في المرونة الوطنية والاستمرارية مبادرة «الكشف عن تسريبات المياه باستخدام الأقمار الصناعية»، من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بينما فازت القيادة العامة لشرطة الشارقة بجائزة أفضل فئة حكومية مبتكرة.