

أعلن مركز الشباب العربي نتائج دراسته «القيم الأسرية في العصر الرقمي - من الحماية إلى التمكين»، وكشفت أن مؤشر مركزية الأسرة في اتخاذ القرارات المهمة لدى الشباب بلغ 81.4 من 100 مشارك، فيما سجل مؤشر التأثير الرقمي في آرائهم وقيمهم وقراراتهم الشخصية 59.4 من 100 مشارك، وفقاً لتقييماتهم.

وتعكس النتائج استمرار مكانة الأسرة مرجعاً أساسياً للتوجيه والدعم، بالتوازي مع حضور مؤثر للمنصات الرقمية في تشكيل قناعات الشباب واختياراتهم.

ويأتي إعلان الدراسة بالتزامن مع عام الأسرة 2026 في دولة الإمارات الذي يحمل شعار «نماء وانتماء»، إضافةً لظهور أولوية الأسرة في الترتيب الثالث ضمن استطلاع أولويات الشباب العرب 2026 والذي أطلقه المركز في وقت سابق. ويقدّم المركز من خلاله «إطار مركز الشباب العربي لتحقيق استدامة القيم الأسرية»، لدعم صنّاع القرار والمؤسسات المعنية بالشباب والأسرة والتعليم في تطوير سياسات وبرامج تستجيب للتحولات الرقمية والاحتياجات اليومية للأسر والشباب.

وتجمع الدراسة بين البحث الميداني والتحليل وتقديم التوصيات، لتتناول العلاقات بين الأجيال، وأساليب نقل القيم، وتشكيل الهوية، وتُحدد مجالات التدخل على مستويات المؤسسات والأسر والشباب، ضمن مسار يقوم على الحماية وبناء العلاقة والمناعة الأسرية.

بحث ميداني يجمع رؤى الشباب والأسر والخبراء

واعتمدت الدراسة منهجية بحثية متعددة المستويات، شملت 12 مجموعة نقاش معمقة بمشاركة 100 شاب وشابة من دول عربية مختلفة، و16 زيارة لأسر في عدد من الدول العربية للاطلاع على طبيعة العلاقات والتفاعلات اليومية بين الآباء والأبناء، إلى جانب 6 مقابلات معمقة مع خبراء في علم الاجتماع وعلم النفس الأسري والاستخدام الرقمي، ومراجعة الأدبيات والدراسات والتقارير ذات الصلة.

واستند مؤشِّرا مركزية الأسرة والتأثير الرقمي إلى إجاباتِ عينة من 100 شاب عربي. وتعبر قيمتا المؤشرَين عن متوسط تقييمات المشاركين على مقياس من 1 إلى 10، جرى تحويله إلى مقياس من 100، ولا تمثلان نسباً مئوية من أفراد العينة.

وتشير النتائج إلى استمرار حضور القيم الأسرية الأساسية لدى المشاركين، مع إعادة ترتيبها وتَغير أساليب انتقالها وممارستها بين الأجيال. وأوضحت الدراسة أن ترسيخ هذه القيم بات يتطلب جهداً تربوياً واعياً ومنظَّماً، تتكامل فيه القدوة والحوار والممارسات اليومية المشتركة، في ظل تعدد مصادر التأثير في حياة الشباب.

توصيات

وأوصت الدراسة ببناء أطر وطنية للسلامة الرقمية، وتعزيز مساءلة المنصات عن آثارها على النشء والشباب، ورصد تأثيراتها في النمو المعرفي والعاطفي وربط النتائج بصنع السياسات، كما دعت إلى إدماج التربية الرقمية النقدية وفهم آليات عمل الخوارزميات في المناهج التعليمية، وتطوير سياسات تدعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وإنشاء مراكز للإرشاد الأسري الرقمي، والاستثمار في محتوى عربي جاذب يعزز القيم والهوية.

وشددت على أهمية تصميم برامج تدريبية للأسر تستند إلى المواقف الواقعية، وتطوير أدوات وأدلة تساعد الوالدين على إدارة الوقت وتنظيم استخدام الأجهزة، وقياس نجاح البرامج من خلال التغيرات الفعلية في السلوك والعلاقات داخل الأسرة.

وعلى مستوى الأسرة، دعت إلى ممارسة القدوة في الاستخدام المتوازن للتقنيات، وتخصيص وقت يومي للتواصل والأنشطة المشتركة، واعتماد «ميثاق رقمي أسري» يحدد قواعد واضحة بمشاركة الأبناء، ويراعي مراحلهم العمرية، كما أكدت أهمية الاستماع قبل إصدار الأحكام، بما يشجع الأبناء على اللجوء إلى أسرهم عند مواجهة التحديات.

أما على مستوى الشباب، فركزت التوصيات على إدارة الوقت والانتباه، والتحقق من المعلومات، وفهم تأثير الخوارزميات في المحتوى والاختيارات، والمشاركة في وضع القواعد الأسرية ومراجعتها. ودعت إلى توظيف المنصات في تعزيز الروابط العائلية وإنتاج المحتوى الثقافي والمعرفي الذي يدعم الهوية والانتماء والمسؤولية المجتمعية.