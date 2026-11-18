

نظمت وزارة الداخلية محاضرة توعوية بعنوان «التوعية بالثقافة العربية» قدمها العميد محمد الحمودي لقوات حفظ السلام الإندونيسية، وذلك على هامش برنامج تعليم اللغة العربية لقوات حفظ السلام الإندونيسية، الذي تنفذه الوزارة في العاصمة جاكرتا، من 16 إلى 20 نوفمبر 2026.

وتناولت المحاضرة عدداً من المحاور المتعلقة بالثقافة العربية والتنوع المجتمعي ومبادئ حقوق الإنسان، إلى جانب التعريف بآليات التواصل الفعال والتعامل مع المجتمعات المحلية، وفهم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية في البيئات متعددة الثقافات.

وركزت المحاضرة على تنمية المهارات المهنية والتواصلية لدى المشاركين، وترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل، ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع مختلف المواقف والتحديات الميدانية خلال أداء مهامهم ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.