



دشنت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة "لاند روفر ديفندر" ضمن أسطول دورياتها الأمنية الفارهة، بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات، وذلك خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية التي استضافها مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد التدشين سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، بحضور سعادة اللواء الدكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والعقيد أنور النمر، مدير إدارة مركبات القوة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ.

وأكد اللواء أحمد زعل المهيري أن إضافة المركبات الأمنية الفارهة إلى أسطول دوريات شرطة دبي تأتي في إطار تطوير منظومتها الأمنية وتعزيز حضورها في مختلف المناطق، والاستفادة من الإمكانات التقنية والذكية للمركبات الحديثة، بما يدعم كفاءة العمل الشرطي ومواكبة التطورات في مجال المركبات والتقنيات الحديثة.

واطلع اللواء أحمد زعل المهيري على المواصفات الفنية للدورية الجديدة، التي تتمتع بقدرات على القيادة في مختلف أنواع الطرق، وتضم مجموعة من التقنيات والأنظمة الذكية، أبرزها شاشة عرض تفاعلية للسائق، وكاميرا محيطية ثلاثية الأبعاد، ونظام للتحكم عن بُعد، ومصابيح LED المصفوفة.

وتشمل تجهيزات الدورية نظام التحكم في التقدم على جميع أنواع التضاريس "ATPC"، ونظام استجابة التضاريس القابل للتكوين، ونظام استشعار عمق المياه، بما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف البيئات والطرق.

وتعمل الدورية بمحرك من طراز V8 بسعة 5.0 لترات، يولد قوة تصل إلى 525 حصاناً، وعزم دوران أقصى يبلغ 625 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتبلغ السرعة القصوى للمركبة 240 كيلومتراً في الساعة، وتتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.2 ثانية، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 90 لتراً، ويصل وزنها التقريبي إلى 2585 كيلوغراماً.