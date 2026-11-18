

نظمت مؤسسة الإمارات للدواء مجلس متعاملي إعلانات المنتجات الطبية في مركز المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي، بمشاركة عدد من الشركاء والمتعاملين وممثلي القطاع، بهدف رفع وعي المعنيين بأهمية الحصول على الموافقة قبل نشر أو تداول الإعلانات، وتعريفهم بأبرز المستجدات التنظيمية المتعلقة بالمحتوى الترويجي، بما يعزز الالتزام بالأطر والاشتراطات المعمول بها.

واستعرض المجلس أبرز التحديثات، وفي مقدمتها تنظيم إعلانات الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية وفق ضوابط معتمدة. كما تناول نطاق الوسائل الإعلانية، بما يشمل المواد المطبوعة والمسموعة والمرئية، ومن بينها الشاشات الخارجية، إضافة إلى المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات الرقمية.

وبحث المشاركون مسار تقديم طلب الموافقة عبر النظام الإلكتروني، والمستندات والمحتوى المطلوب إرفاقهما بحسب نوع الإعلان والوسيلة المستخدمة، ومراحل مراجعة الطلب واستكماله، كما جرى توضيح المتطلبات الخاصة بالمحتوى المرئي والمسموع.

وتناولت المناقشات الضوابط المنظمة للمحتوى الإعلاني، وفي مقدمتها دقة المعلومات ووضوحها وعدم تضمين ادعاءات مضللة، واتساق المادة مع البيانات والاستخدامات المعتمدة للمنتج، إلى جانب إظهار المخاطر أو الآثار الجانبية ذات الصلة، وشملت كذلك التنبيهات الواجب تضمينها وفق نوع المنتج والفئة المستهدفة، وأهمية ألا يشجع الإعلان الجمهور على التشخيص الذاتي أو استخدام العلاج دون الإشراف الطبي المناسب.

وتطرق المجلس إلى الرقابة على الإعلانات المتداولة عبر الوسائل المختلفة، وآليات التعامل مع المحتوى غير المتوافق، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة وإزالة المواد المخالفة عند الحاجة. كما جرى التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة «الإمارات للدواء» قبل نشر الإعلان أو تداوله، والالتزام بالضوابط المنظمة للادعاءات والممارسات الترويجية، بما يشمل حظر الإعلان عن المنتجات الطبية أو الترويج لها عبر مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهد اللقاء حواراً مع المتعاملين حول تجربتهم مع الخدمة والجوانب العملية لتقديم الطلبات، جرى خلاله الاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، ومناقشة سبل تعزيز وضوح الإجراءات وتسهيل استيفاء المتطلبات، بما يدعم التحسين المستمر للخدمة ويرتقي بتجربتهم معها.

ويأتي انعقاد المجلس ضمن نهج مؤسسة الإمارات للدواء في توسيع قنوات التواصل مع أصحاب المصلحة، وإشراكهم في تطوير الخدمات ضمن اختصاصاتها، بما يدعم جودة الممارسات الإعلانية، ويسهم في حماية الجمهور وتعزيز الاستخدام الآمن للمنتجات الطبية.