أكد المشاركون في جلسة «من يرأس التحرير الآن؟»، ضمن فعاليات منتدى عجمان للإعلام 2026 «The Signal»، أن مستقبل الصحافة لا يرتبط بوسيلة النشر بقدر ما يقوم على قدرتها على التأثير والوصول إلى الجمهور، وشددوا على أهمية الحفاظ على المصداقية والدور البشري في صناعة القرار التحريري، في ظل التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات داخل غرف الأخبار. وشارك في الجلسة حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، والدكتورة نشوى الرويني، المستشارة الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام، وأدارها جورج عيد.

ميثاق داخلي

وكشف حامد بن كرم أن صحيفة «البيان» وصلت إلى المراحل النهائية لإصدار ميثاق داخلي ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، ويحدد للعاملين مجالات الاستفادة من هذه التقنيات والضوابط الأخلاقية والمهنية التي تحكم توظيفها، بما يضمن الاستخدام المسؤول لها في مختلف مراحل الإنتاج الإعلامي.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة مهمة لرفع كفاءة العمل الصحفي وتسريع إنجاز المهام، إذ يمكن الاستفادة منه في اختصار أعمال بحثية كانت تستغرق أياماً إلى ساعات، مؤكداً أن دوره يظل داعماً للصحفي، ولا يمكن الاعتماد عليه بصورة كاملة في إنتاج المحتوى أو اتخاذ القرارات التحريرية.

قوة التأثير

وشدد على أن معيار نجاح الصحافة يتمثل في قدرتها على التأثير، وليس في الوسيلة التي تنشر من خلالها، لافتاً إلى أهمية تحديد الجمهور المستهدف وبناء الاستراتيجيات التحريرية وفق اهتماماته، بدلاً من محاولة مخاطبة جميع الفئات بالمحتوى نفسه.

وأضاف أن ارتفاع أرقام المشاهدات لا يعكس بالضرورة نجاح المادة الإعلامية، ما لم يقترن بوصولها إلى الجمهور المناسب وتحقيق التأثير المطلوب، مؤكداً ضرورة فهم خوارزميات المنصات الرقمية وتوظيفها لخدمة الرسالة الصحفية دون التفريط في استقلالية القرار التحريري.

مصداقية

وأشار بن كرم إلى أن الصحف والمؤسسات الإعلامية الكبرى لا تزال تتمتع بمستويات عالية من المصداقية، بفضل منظومة العمل التحريري التي تمر خلالها المواد الصحفية بمراحل متعددة من المراجعة والتدقيق، بدءاً من الصحفي، مروراً برؤساء الأقسام والمسؤولين عن التحرير، وصولاً إلى الإشراف العام لرئيس التحرير. وأكد أن متابعة الأحداث وفهم أبعادها وما وراءها يمثلان جزءاً أساسياً من مسؤولية القائمين على المؤسسات الإعلامية، بما يضمن تقديم محتوى دقيق يواكب المتغيرات ويحافظ على ثقة الجمهور.

ضوابط مهنية

من جانبها، أكدت الدكتورة نشوى الرويني ضرورة وضع سياسات تحريرية واضحة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الإعلامية، وتحدد آليات الاستفادة منه في تحليل الأخبار وإعداد المحتوى وتكييف أساليب تقديمه بما يتناسب مع طبيعة الجمهور والمنصات المختلفة.

وشددت على أهمية اعتماد آليات واضحة وصريحة للتحقق من المعلومات وتصحيح الأخطاء المحتملة في المحتوى المنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي، محذرة من الاعتماد على مخرجاته دون مراجعة، في ظل انتشار المعلومات غير الدقيقة والأخبار المفبركة عبر الإنترنت.

وأوضحت أن الاستفادة من التقنيات الحديثة يجب أن تقترن برقابة بشرية تضمن سلامة المحتوى ومصداقيته، مؤكدة أن وجود سياسة تحريرية واضحة يمكّن العاملين في المؤسسات الإعلامية من توظيف الذكاء الاصطناعي بكفاءة، مع الحفاظ على المعايير المهنية ومسؤولية الإنسان عن القرار النهائي للنشر.