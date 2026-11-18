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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن هجوم الرئيس الصومالي المنتهية ولايته على دولة الإمارات يعكس تقلبات مواقفه وسياساته، ويثير تساؤلات بشأن تغليب حساباته الشخصية على المصالح الوطنية للصومال، مشدداً على أن علاقة الإمارات بالشعب الصومالي أعمق وأرسخ من الخلافات السياسية العابرة والحسابات الشخصية والطموحات السياسية.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "يعكس هجوم الرئيس الصومالي المنتهية ولايته على الإمارات تقلبات مواقفه وسياساته، ويثير تساؤلات حول تغليب حساباته الشخصية على المصالح الوطنية لبلاده. وقفت الإمارات إلى جانب الصومال وشعبه في أحلك الظروف، ويؤسفنا أن تزج الخلافات الداخلية على السلطة بالصومال في مماحكات إقليمية لا تخدم مصالح شعبه وتطلعاته إلى الأمن والاستقرار".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "وستبقى علاقتنا بالشعب الصومالي أعمق وأرسخ من الخلافات السياسية العابرة والحسابات الشخصية والطموحات السياسية".