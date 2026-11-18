شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الجلسة الرئيسية الأولى لمنتدى عجمان للإعلام 2026 «The Signal»، تحت عنوان «من يملك الإشارة؟»، والتي أكد فيها معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن حماية استقرار الوطن مسؤولية مشتركة بين المؤسسات وأفراد المجتمع، وأن الوعي يمثل أحد أهم مقومات الجاهزية الوطنية، مشدداً على الدور المحوري للإعلام في نقل الحقائق بدقة وتعزيز الثقة بالمعلومات، لا سيما في أوقات التوتر والأزمات.

وقال معاليه إن نهج دولة الإمارات القائم على الحوار وتفعيل الدبلوماسية يتطلب خطاباً إعلامياً مسؤولاً، يتسم بالدقة والهدوء، ويبتعد عن التهويل، مؤكداً أن أثر الكلمة يتجاوز لحظة نشرها، ليمتد إلى تشكيل وعي الأفراد وصورة العلاقات بين المجتمعات.

وأشار إلى أن الجاهزية الإعلامية تقوم على العمل المؤسسي والتنسيق وتعزيز التكامل بين المؤسسات، لافتاً إلى أهمية البناء على التجارب والمكتسبات لتطوير الأداء الإعلامي ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

تحديات

وفي سياق متصل، أكد أهمية توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في خدمة الحقيقة، مع الحفاظ على دور المؤسسات الإعلامية بوصفها مصدراً موثوقاً للمعلومات والصورة الأصلية، وتوفير أدوات تساعد الجمهور على التحقق من المعلومات والتأكد من دقتها.

ولفت إلى أن هذه المرحلة تفرض تحديات تتطلب تعاوناً واسعاً بين المؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية، وبناء شراكات تسهم في تطوير أدوات تحقق أكثر دقة وأماناً، وتدعم الوصول إلى المعلومة الموثوقة، مع مراعاة خصوصية اللغة العربية وسياقاتها.

معايير

وشدد آل حامد على أن مستقبل الإعلام لا يتحدد بأحدث التقنيات وحدها، وإنما بقدرة المؤسسات على توظيفها بمسؤولية، والالتزام بالمعايير المهنية، والاستمرار في استحقاق ثقة الجمهور، مؤكداً انفتاح دولة الإمارات على الشراكات والمبادرات التي تدعم الحقيقة وتبادل المعرفة وتحفظ حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.