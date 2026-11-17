اعتمدت المؤسسة الاتحادية للشباب مساحة شبابية جديدة في بلدية دبي، ضمن مبادرة «المساحات الشبابية»، بهدف توفير بيئة محفزة تجمع الشباب من مختلف القطاعات والتخصصات، وتتيح لهم التواصل وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير الأفكار والمبادرات التي تسهم في الارتقاء ببيئة العمل والخدمات والمشاريع.

وجاء اعتماد المساحة بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، في إطار التعاون بين الجانبين لتعزيز مشاركة الكفاءات الشابة، وتوسيع الفرص المتاحة أمامهم للمساهمة في التطوير والابتكار المؤسسي.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب: «تولي دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، اهتماماً راسخاً بتمكين الشباب، وتسخير الإمكانات وتوفير الأدوات والبيئات الداعمة التي تعزز قدراتهم وتوسع فرص مشاركتهم في مختلف القطاعات.

ويأتي اعتماد المساحة الشبابية في بلدية دبي امتداداً لهذا النهج الوطني، من خلال توفير بيئة محفزة تتيح للشباب التواصل وتبادل الخبرات، وتدعم أفكارهم، وتعزز مساهمتهم في تطوير العمل المؤسسي، وخدمة المجتمع».

وأضاف معالي النيادي: «نحرص على توسيع نطاق المساحات الشبابية داخل المؤسسات الوطنية، وتعزيز دورها بوصفها منصات فاعلة لتنمية مهارات الشباب وإشراكهم في تطوير الحلول والمبادرات التي تستجيب لاحتياجات القطاعات المختلفة، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، ويعزز تكامل الجهود الوطنية لتوفير الفرص التي تمكن شباب الإمارات من المساهمة في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل».

مشاركة مؤسسية

بدوره، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يعكس اعتماد المساحة الشبابية في بلدية دبي حرصنا على توفير بيئة عمل تدعم طموحات الشباب، وتعزز تواصلهم وتبادل خبراتهم، وتتيح لهم فرصاً للمشاركة في تطوير الأفكار والمبادرات المرتبطة بمجالات عمل البلدية، انطلاقاً من إيماننا بأهمية دور الكفاءات الشابة في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات».

وأضاف معاليه: «نتطلع إلى أن تكون هذه المساحة منصة مستدامة تجمع شباب بلدية دبي من مختلف القطاعات والتخصصات، وتشجعهم على العمل المشترك وتبادل المعرفة والتجارب، والاستفادة من خبراتهم في تقديم حلول ومقترحات مبتكرة تواكب احتياجات العمل البلدي، إلى جانب تعزيز دور مجلس شباب بلدية دبي في تنظيم البرامج والأنشطة التي تدعم قدراتهم وتوسع فرص إسهامهم في مسيرة التطوير المؤسسي».

وشهدت مناسبة اعتماد المساحة الشبابية جلسة حوارية جمعت عدداً من شباب بلدية دبي المستفيدين من مبادرات وبرامج التمكين، إلى جانب مجموعة من القيادات والمساهمين في دعم الشباب، جرى خلالها استعراض تجاربهم المهنية وأثر المبادرات المؤسسية في تطوير قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم في بيئة العمل، وإتاحة الفرص أمامهم للمساهمة في تطوير المشاريع والخدمات.

منصة مستدامة

وفي إطار تفعيل المساحة الشبابية، يتولى مجلس شباب بلدية دبي تنظيم الجلسات والبرامج وورش العمل والأنشطة الشبابية، وتعزيز التواصل مع القيادات والخبراء، والاستفادة من تجاربهم في تطوير مبادرات عملية تلبي احتياجات الشباب وتدعم مشاركتهم في بيئة العمل.

وتأتي المساحة الجديدة ضمن منظومة «المساحات الشبابية» الهادفة إلى الاستفادة من المرافق القائمة لدى الجهات الحكومية والخاصة، وتحويلها إلى بيئات معتمدة تدعم الشباب وتوفر لهم فرصاً للتواصل والتعلم وتبادل الخبرات وتنمية المهارات وتطوير المبادرات، بما يعزز مشاركتهم في بيئات العمل ومساهمتهم في القطاعات الحيوية.