وقعت بلدية دبي 7 مذكرات تعاون واتفاقيات استراتيجية مع نخبة من الجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية. وتهدف هذه التحالفات إلى استشراف مستقبل المنظومة الغذائية وتصميم حلولها الاستباقية، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدعم نمو قطاع الغذاء، ورفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد، بما يضمن استدامة الموارد ويعزز موقع دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

ووقعت الاتفاقيات ضمن أعمال الدورة الـ20 من «مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية» أكبر منصة إقليمية دولية رائدة تجمع أبرز الخبراء والمختصين في قطاع سلامة الغذاء من مختلف أنحاء العالم، والذي تنظمه بلدية دبي بين 16 و18 نوفمبر الجاري، بمشاركة 3,400 مشارك، ومتحدث، وخبير في قطاع الأغذية يمثلون 70 دولة حول العالم، لتبادل الرؤى حول التحديات المستقبلية لقطاع الغذاء.

ووقعت بلدية دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA)، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التكامل في مجالات سلامة الغذاء، والتغذية الصحية، والاستدامة، والابتكار داخل المؤسسات التعليمية. وتركز المذكرة على التعريف بالمنصة التفاعلية وتشجيع استخدامها في الأنشطة المدرسية، لتكون شريكاً معرفياً فاعلاً للطلبة، وأولياء الأمور، والمعلمين، ومورّدي الأغذية، بما يدعم اتخاذ خيارات غذائية آمنة ومستدامة، ويربط مسارات التعلّم النظري بالممارسة اليومية لبناء أجيال واعية صحياً.

وفي خطوة متقدمة لدعم الحلول المخبرية والرقابية المبتكرة، أبرمت بلدية دبي مذكرة تعاون مع شركة «الإمارات لتموين الطائرات»، لتقديم خدمات الفحص والمعايرة وتطوير الحلول من خلال مختبر دبي المركزي التابع للبلدية، إلى جانب توفير الخدمات الرقابية المتقدمة، وتنفيذ دراسات وبحوث تطبيقية مشتركة لضمان أعلى معايير الجودة ومعالجة التحديات الفنية في قطاع التموين الجوي والمحلي.

وعلى صعيد البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، شملت التحالفات مذكرة تعاون مع «جامعة الشارقة»، لتعزيز العمل المشترك في الأبحاث والدراسات والمشاريع التخصصية، ولا سيما في مجالات فحص واختبار المنتجات. ويشمل التعاون تبادل المعارف، وتقديم الاستشارات الفنية، ومراجعة وتحديث المواصفات، وابتكار حلول علمية حديثة تدعم المنظومة الرقابية.

وفي السياق نفسه، عززت بلدية دبي شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز منظومة سلامة الغذاء بمذكرة تعاون مع «جيمس التعليمية»، وشركة «سلايسز لخدمات التموين»، لتصميم برامج تدمج الغذاء والتغذية والصحة، وتستهدف تدريب الطلاب وتنفيذ أنشطة تساهم في تقليل هدر الغذاء.

وضمن مسار الحلول التقنية المتقدمة اتسعت مظلة التحالفات، من خلال مذكرة تعاون مع شركة «آيه دي إن إتش للتموين»، إلى جانب شراكة مع شركة «الإمارات بستانك». لتوظيف الابتكارات التقنية في تشجيع الممارسات الغذائية المسؤولة وتطوير برامج التدريب الفني وحملات التوعية. واختتمت الاتفاقيات بمذكرة تعاون مع «إس إف إس تكنولوجيز ليمتد» لتعزيز إدارة عمليات تتبع المنتجات الغذائية وسحبها باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يعزز كفاءة الإجراءات الرقابية وسرعة الاستجابة.

وأكَّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، أن هذه الشراكات الاستراتيجية تترجم رؤية دبي الاستشرافية كمدينة عالمية رائدة، وتدمج العقول والخبرات الحكومية والعلمية والتقنية، لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار واستشراف التحديات المستقبلية لقطاع الغذاء وتحويلها إلى فرص حقيقية.

وقالت: «تواصل بلدية دبي توسيع قاعدة شراكاتها الاستراتيجية، بما يعكس توجهاتنا نحو بناء منظومة متكاملة لسلامة الغذاء، تقوم على تكامل الخبرات الحكومية والعلمية والتقنية، والاستفادة من إمكانات شركائنا في تطوير حلول عملية تستجيب لمتطلبات قطاع الغذاء وتحدياته المتغيرة. وتتمثل أولويتنا في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الثقة بالمنظومة الغذائية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد ومرونتها، بما يدعم استدامة القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات، ويرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في سلامة الغذاء».