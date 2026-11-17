

قدم وفد من الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة تعازي سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى أسر ضحايا الحادث المروري الأليم الذي شهدته إمارة الفجيرة، وأسفر عن وفاة عدد من المواطنين والمقيمين، وإصابة آخرين.

جاء ذلك خلال زيارتين متتاليتين لمجالس العزاء، ضمتا نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إلى جانب عدد من الشخصيات، حيث قدم الوفد واجب العزاء لأسر المتوفين.

ونقل الوفد تعازي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» وصادق مواساتها إلى عائلات الضحايا من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، معربين عن خالص تعازيهم ومواساتهم لجميع الأسر المتضررة، ومؤكدين وقوفهم إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

نهج إنساني

من جانبهم، ثمن ذوو الضحايا النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وحرصها الدائم على تعزيز التلاحم المجتمعي، وتسخير أوجه الدعم والرعاية كافة لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه في مختلف الظروف.

وأعربوا عن خالص تقديرهم وامتنانهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لما أبدته سموها من مواساة صادقة ومشاعر إنسانية نبيلة كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم.