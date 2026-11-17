



اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة شركة دولفين للطاقة، خلال الاجتماع السنوي للشركة، على أبرز نتائج الأداء والإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2026، إضافة إلى أولوياتها الإستراتيجية وخططها المستقبلية.

واستعرضت الإدارة التنفيذية للشركة أداء العمليات خلال العام، وجهود شركة دولفين للطاقة في المحافظة على استمرارية وموثوقية إمدادات الغاز لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما خلال الظروف الإقليمية الاستثنائية التي شهدها عام 2026، حيث واصلت الشركة الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها دون انقطاع في إمدادات الغاز.

كما تناول الاجتماع الأداء المالي والتشغيلي للشركة، ومستويات السلامة والموثوقية، والتقدم الذي أحرزته في مجال التوطين وتنمية الكفاءات الوطنية، إلى جانب أبرز مبادرات الاستدامة وحماية البيئة والمشاركة المجتمعية.

واطلع سموه كذلك على مسيرة التحول الرقمي في شركة دولفين للطاقة، بما في ذلك مشروع المصنع الذكي "AXIOM"، وتوسع الشركة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء والروبوتات، لتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية.

وناقش الاجتماع التوجهات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة، واستعدادات الشركة للاحتفاء بمرور عشرين عاماً على بدء عملياتها في عام 2007، إضافة إلى جهود الشركة في دراسة متطلبات إمدادات الغاز على المدى الطويل.

وأكدت الإدارة التنفيذية لشركة دولفين للطاقة التزامها بمواصلة تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق أداء تشغيلي ومالي مستدام، والاستثمار في الكفاءات الوطنية والتكنولوجيا والابتكار، بما يدعم الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بو شهاب، مستشار ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.