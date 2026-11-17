



أكد سعادة القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، سعي المكتب من خلال شراكته مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديم تجربتها الرائدة نموذجا إقليميا ودوليا في توحيد السياسات والإستراتيجيات الوطنية وتنسيقها، والاستفادة من بيانات المسافرين لتعزيز الأمن والحد من المخاطر المرتبطة بحركة السفر.

وأعرب القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش المؤتمر العالمي لبيانات المسافرين الذي انطلقت أعماله اليوم في أبوظبي، عن تطلعه إلى أن يسفر المؤتمر عن توصيات عملية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون مع دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بما يسهم في تطوير منظومات تحليل بيانات المسافرين ونقل التجربة الإماراتية إلى دول أخرى، وتعزيز الجهود الدولية لحماية المجتمعات وجعل السفر أكثر أمناً وسلامة.

وشدد على أن دولة الإمارات تقدم نموذجا رائدا في توحيد وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز أمن السفر وجمع بيانات المسافرين، موضحا أنها نجحت في وضع إطار استراتيجي موحد يجمع الجهات المعنية بالهوية والجنسية والإقامة وأمن المنافذ والجمارك، بما يعزز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بحركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، ويسهم في التعامل مع المخاطر الأمنية بصورة أكثر تكاملاً وفاعلية، ولفت إلى أن الشراكة الممتدة منذ أكثر من عقدين بين الإمارات والمكتب أسهمت في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة تحديات الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات.

وأشار إلى أن المؤتمر، الذي يُعقد بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبمشاركة شركاء دوليين من بينهم منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ومنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، يمثل ركيزة مهمة في شراكة دولة الإمارات مع الأمم المتحدة ودول المنطقة، ويهدف إلى تطوير آليات جمع بيانات المسافرين وتحليلها واستخدامها بصورة استراتيجية لتعزيز أمن السفر والحد من المخاطر المرتبطة بحركة التنقل بين الدول.

وبين أن المؤتمر يناقش سبل تطوير منظومة جمع بيانات المسافرين وتحليلها للاستفادة منها في الكشف المبكر عن المخاطر الأمنية والحد من التهديدات المرتبطة بالإرهاب والتطرف والاتجار غير المشروع، بما يجعل هذه المنظومة خط الدفاع الأول في مواجهة تلك التحديات، وقال إن الحدث يجمع دول منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحث تطوير منظومة إقليمية لجمع بيانات المسافرين وتحليلها بالاستفادة من خبرات الأمم المتحدة ومعاييرها الدولية، بما يعزز قدرة دول المنطقة على مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وتقديم نموذج يمكن الاستفادة منه على المستوى الدولي.