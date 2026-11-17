نظّمت دبي الرقمية، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، لقاءً موسعاً مع قيادات مؤسسات التعليم العالي، بمشاركة رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المستقبلي.

وركّز الملتقى على استشراف المهارات والكفاءات الرقمية التي تتطلبها المرحلة المقبلة، واستكشاف فرص التعاون في تطوير البرامج الأكاديمية والتدريب العملي والابتكار التطبيقي، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة للمشاركة في مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز جاهزية دبي للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

رؤية

وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «تضع دبي، برؤية قيادتها الرشيدة، الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته في صميم مشروعها التنموي، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن التقدم التكنولوجي والريادة الاقتصادية لا يتحققان بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بالعقول والكفاءات القادرة على تطويرها وتوظيفها وصناعة القيمة منها.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، أصبحت القدرة على إعداد المواهب واستقطابها وتطوير مهاراتها عاملاً حاسماً في تنافسية الدول والاقتصادات، وفي قدرتها على استشراف المستقبل وصناعته».

وأضاف معاليه: «نجاح التحول الرقمي مرهون بالنظر إليه كمشروع تنموي متكامل، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الحكومة والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لبناء منظومة مستدامة لتطوير رأس المال البشري.

ومن هذا المنطلق، نعمل في دبي الرقمية مع شركائنا على تعزيز التكامل بين التعليم واحتياجات الاقتصاد والحكومة، بحيث تتحول الجامعات إلى شريك فاعل في تطوير الحلول الرقمية، وتصبح التحديات الواقعية فرصاً للتعلم والبحث والابتكار، بما يفتح أمام الطلبة والخريجين آفاقاً أوسع للمساهمة في صناعة المستقبل».

وأكد معاليه أن الهدف من مثل هذه اللقاءات تجاوز تبادل الرؤى إلى استكشاف مسارات عملية للتعاون، تستند إلى فهم واضح للمهارات المطلوبة والفجوات القائمة، وتربط تطوير الكفاءات بالفرص والتطبيق العملي، انطلاقاً من أن الشراكة المستدامة بين الحكومة والجامعات تمثل استثماراً طويل الأمد في أجيال قادرة على قيادة التحولات المقبلة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار.

مواكبة

ومن جهتها، قالت معالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية: «يتطلب إعداد المتعلمين للمستقبل نظاماً تعليمياً يتطور باستمرار لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للمجتمع والاقتصاد.

وتضطلع الجامعات بدور محوري في هذا المجال، لا يقتصر على تزويد الطلبة بالمعارف والمؤهلات العلمية فحسب، بل يمتد إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم وترسيخ العقليات التي تمكّنهم من التكيف مع المتغيرات، والتفكير النقدي، والإسهام بفاعلية في العالم من حولهم.

ومن خلال استراتيجية التعليم 2033، تلتزم دبي ببناء منظومة تعليمية تستشرف المستقبل، وتربط التعلم بالفرص الواقعية، وتعزز المسارات التي تصل بين التعليم وسوق العمل. ويُعد التعاون بين الجامعات والجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والصناعة ركيزة أساسية لتحقيق هذا الطموح، بما يضمن مواءمة ما يتعلمه الطلبة مع التحديات والفرص المستقبلية.

ومن خلال تكامل جهود هذه الأطراف، يمكننا توفير المزيد من الفرص للطلبة لاكتساب الخبرات العملية، وتطبيق معارفهم، وتطوير الكفاءات اللازمة للإسهام في مسيرة النمو المتواصل لدبي وتحقيق طموحاتها المستقبلية».

أولويات

وتضمّن اللقاء استعراضاً لتوجهات استراتيجية دبي الرقمية وأولوياتها في بناء القدرات والمهارات اللازمة لدعم التحول الرقمي والاقتصاد المستدام، إلى جانب عرض نتائج مسح المهارات الرقمية في دبي، الذي تناول واقع المهارات الحالية والفجوات القائمة والمهارات المتوقع تزايد الطلب عليها مستقبلاً.

كما اطّلع المشاركون على إطار الكفاءات الرقمية ومكوناته، ودوره في دعم تطوير المهارات والتوظيف، وتعزيز مواءمة القدرات البشرية مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.

وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً حول المهارات ذات الأولوية، وسبل الاستفادة من نتائج المسح والإطار في تعزيز المواءمة بين البرامج الأكاديمية والاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية وسوق العمل.

وناقش المشاركون سبل توسيع فرص التدريب العملي للطلبة، وتمكينهم من اكتساب الخبرات المهنية والتعرف إلى بيئات العمل الحكومية، إلى جانب استكشاف آليات ربط مشاريع التخرج بتحديات واقعية تواجه الجهات الحكومية، بما يتيح للطلبة توظيف معارفهم ومهاراتهم في تطوير أفكار وحلول قابلة للتطبيق.

وتناول اللقاء تجربة هاكاثون الهوية الرقمية مع طلبة الجامعات، بوصفها نموذجاً للتعلم التطبيقي والابتكار القائم على التحديات، يتيح للمشاركين العمل على تطوير حلول وأفكار مرتبطة بالهوية الرقمية، واكتساب خبرات عملية في معالجة التحديات التقنية.