استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه، بريانثا ويراسوريا، المفتش العام للشرطة في جمهورية سريلانكا، الذي يشارك في القمة الشرطية العالمية 2026، المنعقدة في دبي حالياً في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ورحّب معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ببريانثا، والوفد المرافق له، كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة، وسبل التعاون في عدد من القضايا الأمنية التي تهم الجانبين.

وفي ختام الزيارة جرى تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، وحضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي الفلاسي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من الضباط.