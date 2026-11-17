أكد ماورو ميديكو، مدير بناء القدرات ومدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، ورئيس المشاريع والابتكار في المكتب، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك قدرات تقنية متقدمة تعد من بين الأفضل عالميا في رصد ومنع تنقل الإرهابيين والمجرمين، لافتا إلى أن مطاري أبوظبي ودبي يمثلان نموذجين للابتكار والكفاءة التكنولوجية في هذا المجال، وأن الشراكة بين المكتب والدولة تعكس التزاما مشتركا بتطوير منظومات أمن السفر وتعزيز التعاون الدولي.

وقال ميديكو، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش المؤتمر العالمي لبيانات المسافرين الذي انطلقت أعماله اليوم في أبوظبي، إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الدولي، باعتباره أول اجتماع عالمي متخصص في بيانات المسافرين وتوظيفها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأوضح أن دولة الإمارات تواصل دورها الريادي في مكافحة الإرهاب وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز أمن السفر، مشيدا بقدراتها المتقدمة في رصد المخاطر الأمنية ومنع تنقل الإرهابيين والمجرمين عبر الحدود.

وأشاد بالتعاون القائم مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهودها في تنظيم المؤتمر، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجربة الإماراتية ونقل خبراتها إلى الدول الأخرى، بما يسهم في تطوير آليات جمع بيانات المسافرين وتحليلها وتعزيز القدرات الدولية على مواجهة التهديدات الأمنية.

وأضاف أن التعاون مع دولة الإمارات في مجالات مكافحة الإرهاب يمتد لسنوات طويلة، ويشكل أساسا لشراكة إستراتيجية مستمرة، معربا عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لدعم الدول في تطبيق المتطلبات الدولية المتعلقة ببيانات المسافرين.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش سبل تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين الدول، وتطوير آليات الاستفادة من بيانات المسافرين وفق المعايير واللوائح الدولية، مع الالتزام بضمانات حماية البيانات واحترام حقوق الإنسان.

وأكد أن مخرجات المؤتمر ستسهم في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز قدراتها، بما يدعم الجهود العالمية لترسيخ أمن السفر وحماية المجتمعات.