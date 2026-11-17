



أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي» حصول إدارة التسويق والاتصال الحكومي على 4 عضويات مهنية دولية في مجالات العلاقات العامة والتسويق وقياس أثر الاتصال، لتكون أول جهة حكومية من دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على العضوية الكاملة في الرابطة الدولية لقياس وتقييم الاتصال (AMEC)، في خطوة تعزّز قدراتها على توظيف الاتصال في دعم أهدافها المؤسسية وتطوير علاقتها بالمتعاملين والمجتمع. وتشمل العضويات المعهد المعتمد للعلاقات العامة (CIPR)، وجمعية العلاقات العامة والاتصالات (PRCA) ومعهد التسويق المعتمد (CIM)، والرابطة الدولية لقياس وتقييم الاتصال (AMEC)، بما يتيح الاستفادة من خبرات دولية متكاملة في تطوير الممارسات المهنية، وفهم الجمهور، وإدارة السمعة، وتقييم نتائج المبادرات الاتصالية.

وتعكس الخطوة حرص «إقامة دبي» على ترسيخ دور الاتصال الحكومي في تحقيق أولويات المؤسسة، وتعزيز الثقة بخدماتها، ضمن منظومة حكومية متكاملة تتسق رسائلها وتتكامل جهودها لخدمة الإنسان، كما تدعم تطوير قدرات الكوادر الوطنية وتمكينها من توظيف المعرفة المهنية في التخطيط والتنفيذ والتقييم.

وأكد العميد عبد الصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام للريادة والمستقبل في «إقامة دبي»، أن تطوير الاتصال الحكومي يمثل استثماراً في قدرة المؤسسة على فهم احتياجات المجتمع والاستجابة لها.

وقال: «تبدأ تجربة المتعامل قبل تقدّمه للحصول على الخدمة، منذ بحثه عن المعلومة وتعرّفه إلى الخيارات والمتطلبات. ومن هنا، فإن جودة الاتصال جزء أساسي من جودة الخدمة، وكلما كانت معلوماتنا أوضح وتواصلنا أقرب إلى احتياجات الناس، أصبحنا أكثر قدرة على تسهيل تجربتهم وتعزيز ثقتهم».

وأضاف: «نعتز بكوننا أول جهة حكومية من دولة الإمارات تحصل على العضوية الكاملة في رابطة (AMEC)، ونتطلع إلى استثمار ما تتيحه هذه العضويات من معرفة وخبرات في تطوير أداء فرقنا، وتعزيز جاهزيتها، ودعم مكانة دبي وجهةً رائدةً للعيش والعمل والاستثمار».

شراكة

من جانبها، قالت الدكتورة نجلاء عمر الدوخي، مدير إدارة التسويق والاتصال الحكومي في «إقامة دبي»: «الاتصال الحكومي شريك في تطوير الأداء؛ فهو يشرح توجهات المؤسسة وخدماتها، وينقل إليها تساؤلات الجمهور وتوقعاته، ويحوّل التفاعل معه إلى معرفة تساعد على تحسين القرارات والممارسات. وتمنحنا العضويات الأربع فرصاً أوسع لتطوير هذا الدور، من خلال الجمع بين فهم الجمهور، والتخطيط المهني، وإدارة السمعة، وقياس الأثر».

وأضافت: «نستهدف توظيف هذه الخبرات في محتوى يساعد المتعامل على معرفة ما يحتاج إليه، والوصول إلى الخدمة المناسبة، وفهم الخطوات المطلوبة. وننظر إلى قياس النجاح من خلال مدى استفادة الناس من المعلومات التي نقدمها، وقدرتنا على معالجة مواطن الالتباس والاستجابة لملاحظاتهم، إلى جانب مؤشرات الوصول والتفاعل».

وتتيح عضوية المعهد المعتمد للعلاقات العامة الاستفادة من الإرشادات المهنية والأخلاقية وفرص التعلم المستمر، فيما تفتح عضوية جمعية العلاقات العامة والاتصالات مجالات لتبادل الخبرات في إدارة السمعة وجاهزية التواصل. وتدعم عضوية معهد التسويق المعتمد تطوير المعرفة باحتياجات الجمهور وأساليب التخطيط للحملات، بينما توفر عضوية الرابطة الدولية لقياس وتقييم الاتصال موارد ومنهجيات لتقييم النتائج وربطها بالأهداف المؤسسية. وبالنسبة للمتعاملين، تفتح هذه الخبرات المجال أمام تطوير معلومات أكثر وضوحاً وملاءمة لتنوع اللغات والثقافات، واختيار قنوات تواصل تناسب احتياجاتهم، والاستفادة من استفساراتهم في تحسين المحتوى التعريفي بالخدمات، كما تعزّز قدرة الإدارة على تقييم ما إذا كانت رسائلها تساعد الجمهور على فهم المتطلبات والاستفادة من الخدمات بسهولة.