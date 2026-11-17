

استقبلت معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة البيئة والتغير المناخي معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وذلك في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ (COP31) في أنطاليا، تركيا.

إلى ذلك ترأس معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وفداً رفيع المستوى من المنظمة للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الحادي والثلاثين (COP 31)، يضم أحمد بطي المحيربي، عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، وعبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمهندس مروان بن حيدر، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، وعبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

ويتمثل حضور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في COP31 في مشاركة بارزة عبر جناح مخصص داخل «المنطقة الزرقاء»، حيث يشكل الجناح منصة عملية تربط بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لمناقشة دعم عجلة الاقتصاد الأخضر والاستدامة حول العالم، واحتضن جناح المنظمة عدة فعاليات شكلت مساحة لتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب، مما عزز دور الجناح كمنصة عملية تربط الطموح المناخي بالأدوات التمويلية والتقنية اللازمة لتحقيقه.

وخلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، افتتح معالي سعيد محمد الطاير، جلسة وزارية رفيعة المستوى تحت شعار «من الهشاشة إلى المرونة في الدول الجزرية: حشد الاستثمارات الخضراء والزرقاء للدول الجزرية الصغيرة النامية»، وذلك في جناح المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ضمن يوم المحيطات والبحار والطبيعة واستخدامات الأراضي خلال انعقاد فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في أنطاليا بتركيا.

وقال معالي الطاير في كلمته الافتتاحية: «إن تواجدنا في المنطقة الزرقاء، كما في مؤتمرات الأطراف السابقة، يعكس التزامنا الراسخ بالعمل المناخي متعدد الأطراف، وقناعتنا بأن التعاون الدولي يظل أساسياً لدفع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «COP28»، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، أظهر «اتفاق الإمارات» التاريخي ما يمكن أن يحققه التعاون متعدد الأطراف، وقد دعا الاتفاق إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات، ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لزيادة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، مما يوفر مساراً واضحاً للعمل. ويأتي مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون في لحظة حاسمة، فقد حدد المجتمع الدولي اتجاهاً واضحاً من خلال اتفاق باريس والالتزامات المناخية المتعاقبة، إذ يجب أن تكون أولويتنا الجماعية الآن هي تسريع التنفيذ، وحشد التمويل، وتعزيز التكيف، وضمان ترجمة الطموحات الوطنية إلى تقدم اقتصادي وبيئي ملموس وقابل للقياس».