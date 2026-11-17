

أطلقت وزارة تمكين المجتمع برنامج «مَطْلَع» الذي يستهدف تنظيم ورش تدريبية، وتنفيذ مبادرات نوعية متخصصة، تعمل على تعزيز الجاهزية المهنية، والريادية، والوعي المالي لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي من فئة الناشئة بين عمر 13 إلى 24 سنة، وذلك لتنمية مهاراتهم المستقبلية، وإكسابهم الخبرات العملية التي تعزز قدرتهم على الاندماج في سوق العمل والانطلاق إلى مرحلة ريادة الأعمال.

ويعتبر برنامج «مَطْلَع» المرحلة التأسيسية التي تسبق مساري «التمكين المهني، وتمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية»، ضمن برنامج «مدار.. منظومة التمكين الاقتصادي» الذي أطلقته الوزارة، ويأتي انعكاساً لجهودها نحو إعداد وتأهيل جيل جديد من الناشئة، يمتلك مهارات تأسيس المشاريع وإدارتها، وتعزيز ثقافة الإنتاج والعمل الحر، بما يمكنهم من بناء مستقبل اقتصادي مستدام، ويعزز فرص انتقال الأسر الإماراتية من الاعتماد على الدعم الاجتماعي إلى المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

3 مسارات رئيسية

وقالت أحلام الأحمد، مدير إدارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي، إن برنامج «مَطْلَع» يتضمن 3 مسارات رئيسية تشمل «الجاهزية الريادية» المخصص للفئة العمرية بين 13 و18 سنة، ويهدف هذا المسار تنظيم ورش تدريبية لتنمية الفكر الريادي لدى الناشئين، وبناء مهارات تأسيس المشاريع وإدارتها، وتعزيز ثقافة الإنتاج والعمل الحر، بما يؤهلهم للانتقال مستقبلاً إلى برنامج رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، والاشتراك في المعرض الذي ستنظمه الوزارة ضمن «جناح 971 من المجتمع» في القرية العالمية.

ويهدف المسار الثاني «الجاهزية المهنية» المخصص للفئة العمرية بين 15 و18 سنة، إلى بناء الجاهزية المهنية، وتنمية مهارات المستقبل، وإكسابهم الخبرات العملية التي تعزز قدرتهم على الاندماج في سوق العمل، من خلال تنظيم ورش تدريبية عملية معنية بالإرشاد و التوجيه المهني وأخلاقيات العمل و الابتكار.

ويُعنى المسار الثالث «الثقافة المالية»، المخصص للفئة العمرية بين 18 و24 سنة، بتنمية قدرتهم على إدارة مواردهم المالية واتخاذ قرارات مالية واعية، بما يعزز استقلالهم الاقتصادي مستقبلاً، حيث سيتم تنفيذ برامج لمحاكاة القرارات المالية، بالإضافة إلى تنظيم هاكاثون الثقافة المالية.

وأوضحت الأحمد أن برنامج «مَطْلَع» يسهم من خلال تنظيم هذه المسارات، إلى اكتشاف ميول أبناء الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، وإطلاق قدراتهم وتوجيههم نحو المسارات الأنسب لهم، كما يتيح لهم تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية وتجارب بيع حقيقية، ضمن بيئة عملية آمنة تعزز اكتساب مهارات المستقبل وترسّخ السلوك المهني، بالإضافة إلى تنمية الوعي المالي لديهم وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات.