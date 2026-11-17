

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية في المجال الطبي لدعم الخدمات الصحية وتحسين جودة حياة المستفيدين في جمهورية إثيوبيا، من خلال تنظيم مخيم طبي متخصص لجراحة العيون والقلب في العاصمة أديس أبابا، ضمن المبادرات الصحية التي أسفر عنها سباق زايد الخيري الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الإثيوبية.

نجح المخيم، الذي نُفذ بالتعاون مع مستشفى سانت بولس ملينيوم التعليمي في إجراء 130 عملية جراحية للمستحقين من كبار السن والأطفال، إلى جانب توفير نظارات طبية للأطفال الذين يعانون من ضعف شديد في البصر، بما يسهم في تحسين قدراتهم البصرية وتعزيز فرصهم في ممارسة حياتهم بصورة أفضل.

يُعد هذا المخيم الطبي الأول من نوعه الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع أطباء متطوعين من ذوي الاختصاصات الطبية الدقيقة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تعزيز المبادرات الطبية النوعية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخبرات التخصصية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً.

وقدمت الهيئة مساعدات بقيمة 300 ألف دولار دعماً للقطاع الصحي في جمهورية إثيوبيا شمل معدات أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية حديثة ومتخصصة، وذلك على هامش سباق زايد الخيري الذي أقيم في العاصمة الإثيوبية أديس بابا.

تعزيز

وأكد أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التزام الهيئة بتعزيز المبادرات الطبية والإنسانية النوعية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية، بما يعكس نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم المجتمعات وصون كرامة الإنسان دون تمييز.

وقال إن الهيئة تعمل على إحداث أثر إنساني مستدام من خلال تنفيذ المبادرات العلاجية، وتوفير الدعم الطبي للفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن الشراكات مع المؤسسات الصحية المتخصصة تسهم في توسيع نطاق الخدمات والوصول بها إلى المستفيدين، وفق أفضل الممارسات والمعايير الطبية.

وأضاف أن أهمية هذه المخيمات لا تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية وإجراء العمليات الجراحية، بل تمتد إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات الطبية، من خلال التعاون المباشر بين الأطباء المتطوعين من ذوي التخصصات الدقيقة والكوادر الطبية المحلية، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية وتعزيز القدرات الطبية، وترسيخ استدامة الأثر الإنساني والصحي في المجتمعات المستفيدة.