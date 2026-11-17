تنظم مؤسسة القمة العالمية للحكومات حوار القمة العالمية للحكومات لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالشراكة مع حكومة جمهورية الدومينيكان ومركز تحليل السياسات العامة، في مدينة كاب كانا يومي 20 و21 نوفمبر الحالي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية وحضور لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان.

وتغطي أجندة الحوار 35 جلسة وأكثر من 15 اجتماعاً ولقاءً رفيع المستوى، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً وممثلاً عن أكثر من 30 دولة، وأكثر من 120 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، في حين تركز الجلسات على 6 محاور رئيسية تشمل: الاقتصاد الجيوسياسي والاستثمار الاستراتيجي، السياحة والثقافة واقتصادات التجربة، التعاون الدولي والتكامل الإقليمي، استشراف مستقبل الحكومات، الخدمات اللوجستية والربط العالمي، ورأس المال البشري ومستقبل العمل.

ويجمع الحوار رؤساء دول وحكومات ووزراء وقادة منظمات دولية ومؤسسات اقتصادية وممثلي كبريات الشركات العالمية، في منصة دولية رفيعة المستوى تستهدف توسيع آفاق التعاون بين الحكومات، واستكشاف فرص التنمية والاستثمار، وبناء شراكات جديدة تربط الإمكانات الإقليمية بالفرص العالمية، وتسهم في صياغة رؤى مشتركة لمستقبل الاقتصاد والتنمية والعمل الحكومي. وتضم قائمة المشاركين لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، وخوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما، ورودريغو باز، رئيس دولة بوليفيا، ونصري عصفورة، رئيس جمهورية هندوراس، وفيليب ديفيس، رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما، والدكتور ناتاليو ويتلي، رئيس وزراء جزر العذراء البريطانية، والعميد مارك فيليبس، رئيس وزراء جمهورية غويانا التعاونية، وماريا خوسيه بينتو، نائبة رئيس جمهورية الإكوادور، وفيليكس أويوا، نائب رئيس جمهورية السلفادور، إلى جانب كل من ألبرت رامدين، الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، وشيخة النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونويمي إسبينوزا، الأمينة العامة لرابطة دول البحر الكاريبي.

وتشارك دولة الإمارات بوفد رسمي برئاسة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ويضم: معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومحمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، والدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي، سفيرة الدولة لدى جمهورية باراغواي، ومحمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعدداً من المسؤولين الحكوميين.

ويأتي تنظيم الحوار امتداداً لدور القمة العالمية للحكومات في بناء منصات دولية تجمع الحكومات وصناع القرار وقادة المؤسسات والخبراء، وتربط المعرفة بصناعة القرار، وتتيح تبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكات، بما يعزز العلاقات بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ويدعم بناء منظومات تعاون ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

منصة عالمية

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز الحوار والتعاون بين حكومات العالم يمثل ضرورة استراتيجية لمواكبة التحولات العالمية وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً، مشيراً إلى أن بناء منظومة دولية أكثر قدرة على استثمار الفرص ومواجهة التحديات يتطلب رؤى مشتركة وشراكات فاعلة تتجاوز الحدود الجغرافية، وتحول الطموحات إلى نتائج تنموية ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة الشعوب.

وقال معاليه إن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تمتلكان إمكانات اقتصادية وبشرية واستراتيجية كبيرة، وفرصاً واعدة لتعزيز حضورهما في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الحوار مع حكومات المنطقة يفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات، وتطوير الشراكات، واستكشاف مجالات جديدة للتكامل والاستثمار، بما يسهم في تحويل هذه الإمكانات إلى فرص للنمو والازدهار المستدام.

وأضاف معاليه أن القمة العالمية للحكومات رسخت مكانتها الدولية منصة عالمية تجمع المعرفة بصناعة القرار، وتربط الحكومات بخبرات وتجارب العالم، وتمكنها من استشراف التحولات المستقبلية وتطوير نماذج عمل أكثر جاهزية وابتكاراً وكفاءة، بما يدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات وصناعة حلول عملية للتحديات المستقبلية وتحسين جودة حياة المجتمعات.

استكشاف فرص الاستثمار والتنمية

ومن جهته، أكد فيكتور إيتو بيسونو، وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، أن استضافة بلاده الحوار تتيح فرصاً لتعزيز العلاقات الدولية، وترسيخ مكانة جمهورية الدومينيكان وجهة للاستثمار وبوابة استراتيجية تربط أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بمناطق أخرى من العالم.

وقال: إن استضافة الحوار تمثل فرصة لمواصلة تعزيز حضور جمهورية الدومينيكان على الساحة الدولية، وتوطيد علاقاتها مع الدول الأخرى، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتنمية في البلاد والمنطقة، من خلال بناء شراكات وتطوير منظومات تعاون تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً مستقبلية أوسع.

أجندة

وتُفتتح أعمال الحوار بكلمة للويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، تليها كلمة رئيسية لحكومة دولة الإمارات، وكلمة لمؤسسة القمة العالمية للحكومات يلقيها محمد الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

وتشهد الأجندة حواراً رئاسياً عنوانه «الحكومات وإعادة تشكيل خارطة الفرص العالمية»، بمشاركة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، وخوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما، يتناول دور الحكومات في توظيف التكنولوجيا والتجارة والاستثمار لتشكيل ممرات اقتصادية جديدة، وتعزيز تنافسية المنطقة، واستكشاف فرص النمو والتكامل في الاقتصاد العالمي.

وتتضمن الأجندة جلسات تناقش مستقبل الوجهات السياحية ودور الحكومات في تطوير اقتصادات السياحة والتجربة، بمشاركة الدكتور ناتاليو ويتلي، رئيس وزراء جزر العذراء البريطانية، وهاريس ويتبيك، وزير السياحة في جمهورية غواتيمالا، وشيخة النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وإيلينا مارتينيز، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للتكنولوجيا لشركة «إس أو إس بيوتك».

وفي محور التعاون الدولي، يتحدث ألبرت رامدين الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، في جلسة «من احتواء الأزمات إلى صناعة السلام»، التي تستعرض دور الدبلوماسية والتحرك الوقائي والتعاون الإقليمي في مساعدة الحكومات على استباق التوترات وبناء سلام مستدام.

اقتصادات المستقبل

وتناقش جلسات الحوار التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصادات العالمية، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار والابتكار، إلى جانب سبل تحويل المقومات الوطنية والثروات الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

وتستعرض جلسة «رؤى عالمية: الذكاء الاصطناعي والاستثمار في اقتصاد المستقبل» أثر الذكاء الاصطناعي والاستثمار والربط في تشكيل اقتصاد المنطقة والقرارات المطلوبة من القيادات، بمشاركة فيليب ديفيس، رئيس وزراء جزر البهاما، وخوسيه رامون إيكازا، وزير شؤون قناة بنما، وجوناثان دبليو دي ريد، وزير الابتكار والصناعة والعلوم والتكنولوجيا في بربادوس، ونويمي إسبينوزا، الأمينة العامة لرابطة دول الكاريبي، ومحمد الهاوي وكيل وزارة الاستثمار في حكومة دولة الإمارات، إلى جانب قادة وممثلي مؤسسات استثمارية واقتصادية دولية. ويشارك في الجلسة خوان ساباتير، الشريك والرئيس المشارك في «فالور إكويتي بارتنرز»، وألونسو أثنار المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«زاريا كابيتال»، ورينيه غرويون فينيت الرئيس التنفيذي لـ«غروبو بوبولار».

وتبحث جلسات مصاحبة فرص تحويل الثقافة والهوية المحلية إلى صادرات اقتصادية عالمية، ودور التكنولوجيا في تعزيز الربط بين الجزر وتوسيع الوصول إلى الأسواق والخدمات، ومستقبل الطيران والخدمات اللوجستية، فضلاً عن التحولات في تدفقات رأس المال وكيفية استعداد الحكومات لجذب الاستثمارات المنتجة. ويجمع حوار «أكثر من مجرد جزيرة» الدكتور ناتاليو ويتلي، رئيس وزراء جزر العذراء البريطانية، وفيليب ديفيس رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما، لبحث سبل تعزيز حضور الدول الجزرية الصغيرة في الاقتصاد العالمي.

كما تناقش جلسة «هل تستطيع الحكومات مواكبة تحولات الطاقة» سبل توجيه الاستثمارات نحو الصناعات الناشئة وتعزيز أمن الطاقة، بمشاركة معالي فيليكس أويوا، نائب رئيس جمهورية السلفادور، وإنريكي ريكيلمي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كوكس إنيرجي». وتتناول جلسة «كيف تتحول الثروات الطبيعية إلى قوة اقتصادية» سبل تحويل الموارد الطبيعية إلى اقتصادات متنوعة وصناعات ذات قيمة أعلى ورخاء مستدام عبر الأجيال، بمشاركة رودريغو باز، رئيس دولة بوليفيا، والعميد مارك فيليبس، رئيس وزراء جمهورية غويانا التعاونية.

استشراف التحولات

وتولي أجندة الحوار اهتماماً خاصاً باستشراف مستقبل الحكومات وتطوير قدراتها على مواكبة التحولات المتسارعة، من خلال جلسات تتناول عشرة توجهات رئيسية تعيد تشكيل القيادة الحكومية وتقديم الخدمات وصناعة الفرص خلال العقد المقبل.

وتناقش جلسة «كيف تستعد الحكومات لتحديات لم تشهدها بعد» توظيف استشراف المستقبل والتكنولوجيا والشراكات في توقع المخاطر الناشئة وحماية الخدمات الأساسية وتعزيز الجاهزية الوطنية، في حين تستعرض جلسة «التعلم المستمر.. قوة الدول القادمة» دور تطوير المهارات والتعلم مدى الحياة في تعزيز استعداد الأفراد والمؤسسات لاقتصادات سريعة التغير.

وفي إطار تبادل التجارب الحكومية، تخصص الأجندة جلسة حوارية بعنوان «كيف تبدو الحكومات بلا بيروقراطية؟»، يتحدث فيها سعادة هشام أميري، نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وتستعرض النموذج الإماراتي في تصفير البيروقراطية، وتجربتها في تطوير إجراءات وخدمات حكومية أكثر مرونة وسرعة وكفاءة، بما يرفع جودة الخدمات ويعزز تجربة المتعاملين. كما تبحث جلسات الحوار دور الذكاء الاصطناعي في توسيع فرص المشاركة الاقتصادية وتحسين الخدمات الحكومية، وأهمية التواصل الفاعل بين الحكومات والمجتمعات في تعزيز الثقة والمشاركة العامة.

وتتضمن الأجندة حواراً إقليمياً رفيع المستوى لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة عنوانه «الربط الجوي في الأمريكتين: التنافسية والتكامل الإقليمي»، يجمع وزراء وقادة المطارات وقطاع الطيران وشركاء التنمية، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والتوصيات المتعلقة بتعزيز الربط الجوي وإطلاق الإمكانات الاقتصادية للسياحة ودعم التكامل الإقليمي.

5 مجالس مستوحاة من الحوار الإماراتي

وتشهد فعاليات اليوم الثاني للحوار تنظيم 5 مجالس مستوحاة من تقاليد الحوار الإماراتية، تجمع القيادات الحكومية والخبراء وممثلي المؤسسات في نقاشات تفاعلية تستهدف تبادل الخبرات وبلورة رؤى مشتركة حول القضايا الاستراتيجية ومستقبل التنمية.

وتتناول المجالس 5 موضوعات رئيسية تشمل: الابتكار الحكومي، الترابط العالمي والتنافسية الاقتصادية، المواهب والمهارات ومستقبل القوى العاملة، الموارد الوطنية والرخاء المستقبلي، والذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل.

وتناقش المجالس سبل الاستفادة من التجارب الحكومية الدولية في تطوير الخدمات والجاهزية المؤسسية، وتعزيز تنافسية الاقتصادات من خلال النقل والتجارة والربط الرقمي، وبناء القدرات البشرية اللازمة للصناعات الناشئة، وتوظيف الموارد الاستراتيجية في تحقيق الرخاء المستدام، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار القائم على الثقة والمساءلة.

وتضم قائمة مديري المجالس عبير تهلك مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتيم كينغستون رئيس مجلس الإدارة ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لأمريكا اللاتينية في «غولدمان ساكس»، وستيفن بيرتوني من «فوربس»، والدكتور كارلوس دياز - روسيو المدير المؤسس لمركز آدم سميث للحرية الاقتصادية، وجيسون مارتشاك نائب الرئيس والمدير الأول لمركز أدريان أرشت لأمريكا اللاتينية التابع للمجلس الأطلسي.

حوارات دولية

وتتضمن أعمال الحوار جلسة «رؤى عالمية: التعاون الإقليمي ومستقبل المجتمعات»، التي تستعرض دور الشراكات والابتكار والإمكانات البشرية في تشكيل مستقبل مجتمعات المنطقة، بمشاركة معالي فيليكس أويوا، نائب رئيس جمهورية السلفادور، وإيفرلي بول تشيت غرين، وزير الخارجية والتجارة والهجرة في أنتيغوا وبربودا، إلى جانب قادة وممثلين عن مؤسسات وشركات دولية.

ويفتتح فيكتور بيسونو، وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، أعمال اليوم الثاني، التي تتضمن جلسة «الدومينيكان 2036.. رؤية التحول الحكومي» بمشاركة خوسيه إغناسيو باليزا، وزير شؤون الرئاسة، وسيلسو خوان مارانزيني، رئيس المجلس الوطني للمؤسسات الخاصة ومنسق اللجنة المشتركة لمبادرة «META RD 2036».

وتشارك نورة الكعبي وزيرة دولة، وفريدريك ميتشل، وزير الخارجية في كومنولث جزر البهاما، وفيكتور بيسونو، وزير الخارجية في جمهورية الدومينيكان، وإيفرلي بول تشيت غرين، وزير الخارجية والتجارة والهجرة في أنتيغوا وبربودا، في جلسة عنوانها «الجنوب العالمي.. ما ملامح المرحلة القادمة؟»، تناقش الآفاق المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة لدول الجنوب العالمي، ودورها في تشكيل خارطة العلاقات الدولية والتعاون والشراكات المستقبلية.