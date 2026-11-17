دعم 30 مشروعاً لقرى الإمارات في القرية العالمية





ترأس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام 2026، لمناقشة مستجدات البرامج والمشاريع التنموية وخطط تطوير قرى الإمارات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتوسيع الفرص الاقتصادية والاجتماعية لأهالي القرى.

واطلع سموه وأعضاء مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، على مستجدات المبادرات والبرامج المنضوية تحت محاور المجلس الأربعة الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والثقافي، والتي تستهدف تمكين رواد الأعمال والأسر المنتجة، وتأهيل الكفاءات الوطنية وربطها بفرص العمل، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتنشيط السياحة الداخلية، وصون الموروث الثقافي للقرى الإماراتية.

واطلع سموه أيضاً على أبرز نتائج البرامج والمبادرات المنفذة، ودور الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دعم التنمية المحلية، وتوسيع مشاركة الأهالي في الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية، بما يسهم في استدامة أثر المشاريع وتكاملها مع احتياجات القرى ومقوماتها.

كما اطلع سموه على «نموذج قرى الإمارات» و«معيار التنمية المتوازنة»، اللذين يحددان إطاراً متكاملاً لتطوير القرى وتفعيلها، وفق منهجية تراعي خصوصية كل قرية وهويتها واحتياجات سكانها، وتربط مشاريع التطوير ببرامج اقتصادية واجتماعية وسياحية وثقافية تدعم استدامتها.

واعتمد سموه إطلاق «مركز التميز للتنمية الريفية»، ليشكل منصة رقمية معرفية لتوثيق التجارب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المحلية والدولية، وتكييفها وفق احتياجات القرى، بما يدعم تطوير المبادرات التنموية، ويعزز مكانة دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في التنمية الريفية.

منصة

واطلع سموه على منصة «موهبتي»، وهي منصة وطنية طورها المجلس باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف اكتشاف المواهب والمهارات التي يمتلكها أفراد المجتمع في قرى الإمارات، وإبراز قدراتهم وربطهم بالفرص المناسبة لتنمية مواهبهم، وتمكينهم من العمل الحر وتحقيق مصادر دخل، بما يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز مشاركتهم في التنمية.

ويواصل (مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة)، بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، تطوير برامج ومشاريع تستثمر مقومات القرى الإماراتية، وتعزز مشاركة أهاليها في مسيرة التنمية، بما يدعم بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة.

فرص

من جهة أخرى، أكد مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة دعم مشاركة أكثر من 30 مشروعاً من قرى الإمارات في الموسم الحادي والثلاثين للقرية العالمية بدبي، من خلال منفذ «قرى الإمارات» ضمن جناح «971 من المجتمع»، بما يعزز الفرص التسويقية لأصحاب المشاريع المحلية، ويوسع نطاق وصول منتجاتهم إلى جمهور أوسع، ويدعم نمو أعمالهم واستدامتها.

وتأتي المشاركة في إطار جهود المجلس لتمكين أهالي القرى اقتصادياً، وتعزيز استفادتهم من الفرص التجارية والتسويقية، من خلال ربط أنشطتهم الإنتاجية بمنصات تتيح لهم عرض منتجاتهم والتعريف بها والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين، بما يسهم في تنمية مصادر دخلهم وترسيخ دور المشاريع المحلية في دعم الاقتصاد المجتمعي.

ويوفر المنفذ مساحة تسويقية مباشرة لأصحاب المشاريع لعرض منتجاتهم أمام زوار القرية العالمية، والتفاعل مع المستهلكين والتعرف إلى احتياجاتهم وتفضيلاتهم، بما يتيح لهم تطوير منتجاتهم وتعزيز تنافسيتها والاستفادة من الفرص التجارية التي يوفرها الموسم.

وتتنوع المنتجات المعروضة لتشمل العطور والبخور والملابس والمنتجات الغذائية والأعمال الحرفية، وجميعها من صنع أهالي قرى الإمارات، بما يعكس تنوع قدراتهم الإنتاجية وما يمتلكونه من مهارات وخبرات تسهم في تحويل إمكاناتهم المحلية إلى مشاريع ومنتجات ذات قيمة اقتصادية.

وتضم المشاركة منتجات «جذور» التي تصنعها حرفيات من قرى الإمارات، في تجسيد للمهارات الحرفية والإبداع المحلي، كما تتيح لهن فرصة عرض أعمالهن والتعريف بها وتسويقها أمام جمهور أوسع، بما يعزز مشاركتهن الاقتصادية ويدعم استدامة أنشطتهن الإنتاجية.