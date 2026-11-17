

اختتمت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي» زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شملت نيويورك وواشنطن وبوسطن، وعقد وفد الهيئة خلالها لقاءات مع عدة جهات في مجالات إدارة الأوقاف والعمل الخيري المستدام والاستثمار المؤثر والابتكار. وجاءت الزيارة لاستكشاف فرص بناء شراكات طويلة الأمد وتبادل الخبرات في تنمية الأصول الوقفية، بما يعزّز استدامة عوائدها وإسهامها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.

وتندرج الزيارة، التي ترأّس وفدها فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، ضمن جهود الهيئة لترسيخ حضورها الدولي وتقديم نموذج وقفي متطور يربط بين الإدارة المالية الرشيدة والابتكار الاجتماعي، ويحوّل العطاء إلى موارد مستدامة تلبّي احتياجات المجتمع. وركّز برنامج الزيارة على تبادل المعرفة في إدارة الأوقاف والصناديق، واستكشاف مجالات التعاون ذات الأولوية المشتركة، والتعرّف إلى معايير قياس الأثر وإدارته، إلى جانب تقييم العائد المالي والمخاطر، بما يدعم تطوير منظومة وقفية أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.

وقال فهد عبدالقادر القاسم: «ننظر إلى الوقف بوصفه منظومة تنموية متجددة، تستمد قوتها من قدرتها على صون الأصول وتنميتها وتحويل عوائدها إلى أثر مستدام في حياة الناس. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى تعميق أطر التعاون الدولي لربط الخبرات العالمية بأولويات مجتمعنا، وتطوير ممارسات تجمع بين الانضباط المالي والابتكار الاجتماعي، بما يرسّخ مكانة أبوظبي بوصفها نموذجاً رائداً في إدارة الأوقاف وتعزيز إسهامها في تحقيق الأولويات التنموية».