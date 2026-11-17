

حظيت تجربة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في إعادة تشكيل منظومة العمل الحكومي، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، والارتقاء بجودة الخدمات واستباق احتياجات المجتمع، باهتمام المشاركين في قمة الأمم المتحدة للابتكار والحوكمة، التي عُقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار «نحو مؤسسات جاهزة للمستقبل».

ونُظمت القمة بالشراكة بين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، والوكالة الحكومية للخدمات العامة والابتكار الاجتماعي «أسان»، التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان، بمشاركة نحو 400 مسؤول وخبير من أكثر من 100 دولة، من بينهم وزراء ومسؤولون وممثلو منظمات دولية وشركات ومؤسسات أكاديمية.

وأكدت معالي هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، خلال مشاركتها في جلسة «تسليط الضوء على الابتكار: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإدارة العامة»، أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لإعادة تصميم العمل الحكومي، والانتقال من نماذج تستجيب للطلبات إلى منظومة استباقية تتوقع الاحتياجات وتقدم خدمات أكثر ترابطاً وسهولة، بما يسهم في تحسين تجربة المجتمع وقطاع الأعمال، وتقليص الوقت والجهد اللازمين للحصول عليها.

وشارك في الجلسة معالي إدغار مويو، وزير الخدمة العامة والعمل والرعاية الاجتماعية في جمهورية زيمبابوي، وروستيسلاف كونياشكين، النائب الأول لوزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في جمهورية كازاخستان، وستيف نوري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «جين إيه آي ووركس»، وريتشارد ستيرلينغ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «أكسفورد إنسايتس»، حيث ناقش المتحدثون سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول في الإدارة العامة، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتقديم خدمات حكومية أكثر شمولاً وفعالية وموثوقية.

واستعرضت معالي هدى الهاشمي خلال الجلسة تطور التجربة الإماراتية، من مبادرات تقنية منفصلة إلى نهج حكومي متكامل لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد، يقوم على بنية تحتية رقمية مترابطة، وبيانات متكاملة، وكفاءات بشرية مؤهلة، وأطر حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والفاعل لهذه التقنيات.

وتطرقت إلى المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي المساعد في حكومة دولة الإمارات، الذي يستهدف تحويل 50% من الخدمات والإجراءات الحكومية إلى نماذج عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، من خلال خمس مسارات رئيسية تشمل: العمليات والدعم المؤسسي، والعمل الحكومي الاستراتيجي، والخدمات الحكومية، والقدرات والتدريب، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات.

واستعرضت برنامج تأهيل 80 ألف موظف حكومي للعمل جنباً إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي المساعد، في خطوة تستهدف تعزيز جاهزية الكفاءات الحكومية، وتطوير مهاراتها، وتمكينها من توظيف التقنيات الحديثة في بيئة العمل.

وشددت معاليها على أن نجاح التحول الحكومي لا يُقاس بمجرد تبني التقنيات، بل بمدى انعكاسها على حياة الناس وجودة الخدمات المقدمة لهم، وضمان استفادة مختلف فئات المجتمع منها بسهولة وكفاءة. وأكدت في هذا الإطار أهمية ترسيخ حماية الخصوصية والشفافية والمساءلة، وضمان الرقابة البشرية، بما يعزز الثقة في استخدام الذكاء الاصطناعي، ويمكّن الموظفين من توجيه جهودهم نحو اتخاذ القرارات، ومعالجة التحديات، والمهام ذات القيمة المضافة.

وشهدت القمة 12 جلسة رئيسية تناولت محاور التحول المؤسسي والقيادة والذكاء الاصطناعي والابتكار في الخدمات الحكومية والتعاون الدولي، واختُتمت بإعلان «مخرجات باكو»، التي حددت أولويات تطوير مؤسسات حكومية أكثر مرونة وشمولاً، تتمحور حول احتياجات المتعاملين وتواكب متطلبات المستقبل.