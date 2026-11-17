



انتخبت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً ببرنامج الإمارات القطبي، للرئاسة المشتركة للجنة التوجيهية التنفيذية لمبادرة "عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل علوم الغلاف الجليدي (2025–2034)"، وهي مبادرة عالمية تقودها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات لتعزيز حضورها ومساهمتها في العلوم القطبية الدولية والدبلوماسية العلمية، ويجسد الثقة الدولية بالتزامها الراسخ بمواجهة التحديات العالمية من خلال التعاون العلمي، وبناء الشراكات الشاملة، وتضافر الجهود الدولية.

وتدرك دولة الإمارات ما تحمله التغيرات التي تشهدها الأنهار والصفائح الجليدية والبيئات المتجمدة حول العالم من تداعيات واسعة النطاق تطال الأمن المائي، وارتفاع مستويات سطح البحر، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وما يرتبط بهذه التغيرات من تأثيرات على حياة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

وتجمع مبادرة "عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل علوم الغلاف الجليدي" الخبرات العلمية والمتخصصة في السياسات من مختلف أنحاء العالم تحت مظلة موحدة تضم خمس مجموعات عمل فنية تدعمها منظومة حوكمة استراتيجية.

وتولي المبادرة أهمية خاصة لتعزيز دور المعرفة العلمية في صنع السياسات، وضمان التمويل اللازم لدعم البحوث والرصد والإنذار المبكر والتكيف، لا سيما في المناطق الأكثر عرضة للتأثر بهذه التغيرات.

وفي هذا السياق، قال وسيم سعيد، عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج الإمارات القطبي، والرئيس المشارك للجنة التوجيهية التنفيذية لعقد العمل من أجل علوم الغلاف الجليدي: "يمثل انتخاب دولة الإمارات ممثلة ببرنامج الإمارات القطبي تقديراً دولياً لدورها المتنامي في مجال العلوم القطبية، ويضاف إلى قائمة مسؤولياتها ونشاطها المميز في أروقة الأمم المتحدة.. نؤمن في برنامج الإمارات القطبي أنه وعلى الرغم من أن الغلاف الجليدي يتركز في مناطق جغرافية محددة وبعيدة عنا، إلّا أن مستقبله يرتبط بمستقبلنا جميعاً".

وأضاف: "نطمح من خلال برنامج الإمارات القطبي إلى الإسهام في مد جسور الترابط بين الاكتشافات العلمية وصنع السياسات المستندة إلى المعرفة، وتوفير التمويل اللازم لتحويل هذه المعرفة إلى خطوات عملية ملموسة وننظر إلى الدبلوماسية العلمية بوصفها فرصة لترسيخ الثقة، وتعزيز التعاون الدولي، والعمل من أجل مستقبل مشترك، وليس مجرد وسيلة لتوسيع نطاق التأثير".

ومن خلال دورها في رئاسة اللجنة، ستواصل دولة الإمارات سعيها لتوثيق الروابط بين العلوم والسياسات والاستثمار، وتوسيع مشاركة الدول غير القطبية ودول الجنوب العالمي في الجهود الدولية المعنية بعلوم الغلاف الجليدي، بما يسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى نتائج عملية تنعكس إيجاباً على المجتمعات.