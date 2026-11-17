

ترأّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس موضوعات حكومية متعددة في مختلف القطاعات الحيوية، واطلع على سير العمل في المشروعات التنموية في مدن الشارقة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة الرائدة على مستوى الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والاقتصادية.

واطلع المجلس على مستجدات مبادرات اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، والتي عقدت 8 اجتماعات خلال العام الجاري، بالإضافة إلى لقاءات متعددة مع الجهات الاقتصادية وممثلي القطاع الخاص، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف الجهات والمستثمرين، وتقديم أفضل الخدمات وأسرعها.

وأنجزت اللجنة مبادرة الخارطة الاستثمارية لإمارة الشارقة، وهي خارطة متكاملة تتيح قراءة الواقع الحالي وتحديد إمكانات النمو والتطوير واستشراف اتجاهات التنمية المستقبلية، بما يدعم اتخاذ القرارات التنموية والاستثمارات المستقبلية.

كما تضم مبادرات اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي استكمال مبادرة السجل الاقتصادي الموحد، الذي يوفر قاعدة بيانات مركزية تربط بيانات الرخص الصادرة من جهات الترخيص في البر الرئيسي والمناطق الحرة على مستوى إمارة الشارقة، ويتيح السجل سهولة مشاركة البيانات والربط بين مختلف الجهات وفق المتطلبات، ما يمكّن الجهات من اتخاذ القرارات اللازمة التي تعزز من النمو الاقتصادي للإمارة.

وناقش المجلس تطوير تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية في إمارة الشارقة، بما يعزز من مكانة الإمارة على مستوى تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، وفق أفضل المعايير العالمية في التنظيم من حيث الاستدامة والمواصفات، والعمل على تطوير المواهب الرياضية في بيئة متخصصة، وضمان مشاركة مختلف الفئات، وتحقيق الأثر الإيجابي على المشاركين والمجتمع.