أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن قيادتنا الرشيدة أرست نموذجاً حكومياً متقدماً محركه الابتكار وغايته تحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع، ورسخت الابتكار في تحويل التحديات إلى فرص وحلول ومبادرات ومشاريع دعمت ريادة الدولة وتنافسيتها بين أفضل الدول في العالم.

جاء ذلك لدى تكريم سموه الفائزين بجائزة الإمارات تبتكر 2026 من الجهات الحكومية في دبي، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، التي تتواصل طوال شهر نوفمبر في كافة إمارات ومناطق الدولة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن المبادرات والمشاريع الفائزة تعكس جهود حكومة دبي في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تعزيز الابتكار الحكومي وترسيخه منهجية عمل وثقافة مؤسسية مستدامة، تقوم على ابتكار حلول تنطلق من المجتمع وتعود بالنفع عليه.

وهنأ سموه الجهات الفائزة، مشيداً بما قدمته من مشاريع ومبادرات نوعية أسهمت في تعزيز ريادة دبي وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية مواصلة الجهات الحكومية مسيرة الابتكار والتطوير المستدام، وتوسيع نطاق أثرها في المجتمع. ودوّن سموه في حسابه عبر «إكس»: «كرّمنا اليوم الجهات الفائزة من حكومة دبي بجائزة الإمارات تبتكر 2026، نبارك لشرطة دبي فوزها بجائزة أفضل جهة حكومية مبتكرة، ولدبي الرقمية فوزها بجائزة أفضل ابتكار حكومي، ولجمارك دبي فوزها بجائزة المرونة الوطنية، أرست قيادة الإمارات نموذجاً حكومياً متقدماً، محرّكه الابتكار وغايته الارتقاء بجودة حياة الناس، وتجسّد المبادرات والمشاريع الفائزة رؤيتنا في ترسيخ الابتكار ثقافةً مؤسسيةً ونهجاً مستداماً في العمل الحكومي».

قيادة الابتكار

وكرّم سمو ولي عهد دبي القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة أفضل جهة حكومية مبتكرة، تقديراً لتحقيقها أعلى تقييم بين الجهات المرشحة، وتميز منظومة الابتكار المؤسسي لديها في مجالات القيادة والثقافة المؤسسية والأثر والاستدامة.

وتعد شرطة دبي أول جهة في العالم تحصل على المستوى الرابع في قيادة الابتكار «Innovation Leadership Master» من المعهد العالمي لإدارة الابتكار «GIMI»، وهو مستوى لم تحققه سوى 1% من أصل 1340 جهة وجامعة في 60 دولة، بما يعكس نجاحها في ترسيخ الابتكار منظومةً متكاملةً في مختلف مجالات عملها.

نقلة نوعية

كما كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم هيئة دبي الرقمية بجائزة أفضل ابتكار حكومي، عن مشروع «سكان دبي الآن – تعداد سكان دبي اللحظي»، الذي طورته مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ويمثل نقلة نوعية في آليات إنتاج المؤشرات السكانية، من خلال تحويل التعداد التقليدي، الذي يُنفذ ميدانياً كل عدة سنوات، إلى منظومة رقمية توفر بيانات لحظية على مدار الساعة، دون الحاجة إلى التواصل المباشر مع السكان. وأسهم المشروع في توفير أكثر من 125 مليون درهم، ووضع دبي ضمن 12% من دول العالم التي تعتمد التعداد السكاني القائم على السجلات الإدارية، دون استمارات أو زيارات ميدانية.

وتتكامل في المشروع البيانات الإدارية لأكثر من 30 شريكاً ومزوداً، وتُعالج باستخدام التحليلات الذكية وتقنيات التعلم الآلي لتحديد الإقامة المعتادة وإنتاج مؤشرات سكانية محدثة باستمرار. وبدأ تطبيق المنظومة بنهاية الربع الأول من عام 2025، فيما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نتائجها في الأول من يوليو 2026.

الممر الأخضر

وكرّم سموه جمارك دبي بجائزة المرونة الوطنية عن مبادرة «الممر الأخضر»، التي تمثل منظومة متكاملة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية التجارة في دبي. وتمكنت المبادرة خلال 4 أشهر من تمرير بضائع بقيمة 33.9 مليار درهم من 188 دولة، من خلال توفير مسارات بديلة برية وبحرية وجوية لمواجهة تعطل طرق الإمداد التقليدية، وضمان استمرار تدفق البضائع والمواد الغذائية والأدوية، بما عزز قدرة دبي على مواصلة أنشطتها التجارية في مختلف الظروف.

نهج راسخ

وأكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الابتكار الحكومي يمثل نهجاً راسخاً أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتواصل حكومة دبي ترجمته إلى ممارسات مؤسسية بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي واستباق احتياجات المجتمع وتقديم حلول تحقق نتائج ملموسة.

وقال معاليه: «إن الجهات الحكومية في دبي تمتلك رصيداً غنياً من الابتكارات والمبادرات النوعية التي أسهمت في تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وتقديم حلول تواكب تطلعات المجتمع، ويمثل تكريم الجهات الفائزة بجائزة «الإمارات تبتكر 2026» توجهاً نحو تقييم الابتكار استناداً إلى نتائجه وأثره الفعلي، وإبراز التجارب الحكومية الناجحة، وتشجيع تبادل الخبرات وتعميم الممارسات المتميزة وتوسيع نطاق تطبيقها في مختلف المجالات».

من الفكرة إلى الأثر

وتشكل جائزة «الإمارات تبتكر 2026» إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ الابتكار ممارسةً مؤسسيةً مستدامةً في العمل الحكومي، والاحتفاء بالمشاريع والمبادرات التي تقدم حلولاً عملية وتحقق نتائج ملموسة تخدم المجتمع.

وشهدت دورة 2026 تطويراً في نموذج الجائزة، شمل استحداث فئات خاصة على مستوى كل إمارة، واعتماد منهجية تقييم تقوم على الرصد الاستباقي للابتكارات الحكومية المنفذة خلال العامين الماضيين، والتحقق من نتائجها وقياس أثرها الفعلي. ويعكس هذا التطوير توجه الدولة نحو الانتقال بالابتكار من المبادرات الفردية إلى الممارسات المؤسسية المستدامة، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الحكومية الناجحة، وتطوير حلول قابلة للتطبيق والتوسع، بما يسهم في ترسيخ تنافسية دولة الإمارات وريادتها في استشراف مستقبل العمل الحكومي.