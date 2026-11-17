دخلت كسوة الشتاء إلى قطاع غزة ضمن ثلاث قوافل مساعدات إماراتية عبرت معبر رفح المصري في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، لمساعدة الأطفال والأسر الفلسطينية المتضررة على مواجهة برد الشتاء.

وضمت القوافل 35 شاحنة حملت 216 طنًا من المساعدات، شملت كسوة الشتاء وخيامًا للإيواء ومستلزمات أسرية ومواد غذائية.

وبوصول القوافل الثلاث، بلغ العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة ضمن العملية 14,866 شاحنة.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة.