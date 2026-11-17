رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بضيوف الإمارات من مختلف أنحاء العالم، المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال الشهر المقبل.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نرحب بضيوف دولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع السنغال الشهر المقبل. قضية المياه من أهم القضايا التي تتصل بتنمية المجتمعات واستقرارها وازدهارها، والإمارات حريصة على الإسهام الفاعل في الجهود والمبادرات الدولية لمواجهة تحدياتها. نتطلع إلى حوارات بناءة والخروج بنتائج إيجابية تسهم في ضمان مستقبل مائي مستدام لشعوب العالم".