أمرت محكمة أبوظبي الجزائية، بتخفيض العقوبة المقضي بها على 8 مدانين تورطوا في واقعة مشاجرة جماعية وتصويرها وإثارة الفوضى داخل أحد الفنادق إثر خلافات سابقة بينهم، لتصبح العقوبة المقررة هي فرض غرامة مالية بقيمة 150 ألف درهم على كل مدان، وذلك في ضوء الصلح والتنازل المتبادل بين أطراف النزاع، ومناشدة المعتدى عليه حكومة أبوظبي بالإفراج عنهم.

ويأتي هذا القرار القضائي متسقا مع المسارات القانونية والمعالجة القضائية الشاملة لملف الدعوى الجزائية، ومراعاة لمعطيات التسوية والتصالح وتنازل الأطراف عن الادعاءات المتبادلة والنزاعات المرتبطة بالواقعة.

وكانت المحكمة الجزائية قد أدانت ستة متهمين في القضية عن ارتكابهم جرائم الإخلال بالأمن العام، وبث الذعر وتعريض حياة الناس للخطر، مع إدانة متهمين اثنين باستخدام الشبكة المعلوماتية في تصوير ونشر مقاطع المشاجرة عبر المنصات الإلكترونية.