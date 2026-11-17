تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم رسالة خطية من فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

تسلم سموه الرسالة خلال استقباله معالي سيرغي شويغو سكرتير مجلس الأمن في روسيا الاتحادية الذي نقل إلى سموه تحيات فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وشكره لاستضافة دولة الإمارات المحادثات الثلاثية التي ضمت الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وأوكرانيا، في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة إضافة إلى تقديره للوساطات التي تقوم بها دولة الإمارات بين روسيا وأوكرانيا التي تواصل نجاحها في الإفراج عن الأسرى من الجانبين، فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين وتمنياته لبلده وشعبه دوام التقدم.

وبحث سموه ومعالي سيرغي شويغو، خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من معالي الوزراء.