الإمارات رسّخت التسامح عبر التشريعات والتعليم والحوار بين الأديان





أكد المستشار محمد عبد السلام، المستشار العام لمجلس حكماء المسلمين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً رائداً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، من خلال رؤية وطنية ترجمت احترام التنوع الديني والثقافي وصون كرامة الإنسان إلى تشريعات وسياسات ومبادرات تعليمية وثقافية ومجتمعية.

وأوضح عبدالسلام في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، أن التجربة الإماراتية قامت على تكامل الرؤية القيادية والأطر التشريعية والمؤسسية والمبادرات المجتمعية، مشيراً إلى أن إطلاق البرنامج الوطني للتسامح عام 2016، وإعلان عام 2019 عاماً للتسامح، وإنشاء وزارة التسامح والتعايش، شكّلت محطات رئيسية في هذا المسار.

وقال عبد السلام إن توقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» في أبوظبي في الرابع من فبراير 2019، من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية الراحل، شكّل نقطة تحول في مسيرة الحوار بين الأديان والثقافات وأكدت على كرامة الإنسان وحرية الاعتقاد والمساواة في الحقوق والواجبات.

وأضاف أن الوثيقة أصبحت مرجعية دولية انطلقت منها مبادرات لترجمة مبادئها إلى برامج ومشروعات، من بينها تأسيس اللجنة العليا للأخوة الإنسانية عام 2019 بمشاركة شخصيات دينية وفكرية وثقافية، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2020 الرابع من فبراير يوماً دولياً للأخوة الإنسانية.

وأشار إلى أن «جائزة زايد للأخوة الإنسانية» أصبحت منصة دولية لتكريم الأفراد والمؤسسات التي تسهم في تعزيز السلام والتضامن والتعايش، فيما يتيح «مجلس الأخوة الإنسانية» للقيادات الدينية والفكرية والشباب وممثلي المؤسسات الدولية تبادل الخبرات وبناء الشراكات.

ولفت إلى أن المؤتمر العالمي للتسامح والأخوة الإنسانية، الذي استضافته دولة الإمارات في فبراير 2026 تحت عنوان «الأخوة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي»، وسّع نطاق الحوار ليشمل التحديات الأخلاقية والإنسانية المرتبطة بالتطور التكنولوجي.

وأوضح عبد السلام أن احتضان دولة الإمارات لمجلس حكماء المسلمين، منذ تأسيسه في أبوظبي عام 2014 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، أسهم في توسيع حضوره الدولي وبناء شراكات مع مؤسسات دينية وأكاديمية وثقافية.

وأشار إلى أن الشراكة بين دولة الإمارات والأزهر الشريف والمجلس تقوم على تكامل الأدوار، إذ يسهم الأزهر بمرجعيته العلمية والدعوية في نشر الفكر الوسطي، فيما تتيح المبادرات الإماراتية منصات وشراكات دولية توسّع نطاق الحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

واستعرض عدداً من مبادرات المجلس، من بينها تنظيم سبع جولات من مبادرة «الحوار بين الشرق والغرب» بالتعاون مع الأزهر الشريف ومؤسسات دينية دولية، وإطلاق قوافل السلام الدولية وبرنامج البعثات الرمضانية، إلى جانب إنشاء فروع ومكاتب إقليمية وإصدار وترجمة مؤلفات ودراسات في الفكر الإسلامي والحوار بين الأديان.

وأعرب عن تقديره لدعم دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمبادرات المجلس وأنشطته، وحرصها على توفير البيئة الداعمة لتوسيع نطاق عمله.

وأكد عبد السلام أهمية إشراك الشباب في برامج الحوار والتعايش، مشيراً إلى أن «منتدى شباب صناع السلام» وبرنامج الحوارات الطلابية العالمية يتيحان للشباب من خلفيات دينية وثقافية متنوعة تبادل الأفكار والخبرات.

وأضاف أن التعاون مع مؤسسات ووزارات وجهات إماراتية، من بينها وزارة التربية والتعليم، أسهم في توسيع نطاق برامج التعليم الأخلاقي والحوار الموجهة للأطفال والشباب.

ودعا إلى تعزيز الخطاب الإعلامي المهني الذي يحترم التنوع ويشجع على الحوار، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح توسيع انتشار رسالة التسامح وتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية، شريطة استخدامه وفق ضوابط أخلاقية تصون كرامة الإنسان.

وأعرب عن تطلعه إلى توسيع التعاون بين دولة الإمارات والأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، عبر دعم المشروعات التعليمية والبحثية المعنية بالتعايش، وبناء شراكات مع الجامعات ومراكز الفكر والمؤسسات الدولية، وتطوير مبادرات مشتركة في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ودعا "عبد السلام" الدول والمؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية إلى العمل معاً لجعل التنوع مصدراً للتعارف والتعاون، وترسيخ العدل والرحمة والاحترام المتبادل في الممارسات اليومية، بما يدعم استقرار المجتمعات ويصون كرامة الإنسان على اختلاف دينه وثقافته.