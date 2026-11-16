دبي تقود التعاون الدولي بمجال تقنيات الإطفاء والإنقاذ استعداداً لمؤتمر 2028

تضطلع دبي بدور محوري في تطوير التعاون الدولي في مجال خدمات الإطفاء والإنقاذ، من خلال قيادة مسار التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال المؤتمر العالمي للإطفاء، استعداداً لاستضافة دولة الإمارات نسخته الثالثة في عام 2028، والتي ستركز على تطوير قدرات الاستجابة للطوارئ، وتعزيز سلامة رجال الإطفاء، ومواجهة التحديات الناشئة المرتبطة بالتوسع الحضري والتغير المناخي.

ويعكس هذا الدور توجه دولة الإمارات نحو الإسهام في صياغة مستقبل منظومة الإطفاء والسلامة على المستوى الدولي، من خلال تبادل الخبرات وتطوير الحلول التقنية وتعزيز الشراكات التي تربط المؤسسات الحكومية والجهات البحثية والقطاع الصناعي، بما يسهم في الارتقاء بالجاهزية التشغيلية وحماية الأرواح والممتلكات.

ويؤدي الدفاع المدني في دبي دوراً فاعلاً في هذا المسار، حيث يقود الدكتور عيسى المطوع فريق العمل المعني بالتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي ضمن المؤتمر العالمي للإطفاء، بما يعزز مشاركة الخبرات الإماراتية في الجهود الدولية الرامية إلى توظيف الابتكار لتطوير أساليب الوقاية والاستجابة وإدارة المخاطر.

شراكات

وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، أن استضافة المؤتمر العالمي للإطفاء 2028، تمثل فرصة للبناء على الشراكات والخبرات التي اكتسبتها دولة الإمارات خلال مشاركتها في دورة لندن 2026، ودفع التعاون الدولي نحو تطوير حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات المتنامية التي يشهدها قطاع الإطفاء والإنقاذ.

وقال الفريق خبير المطروشي: لقد عدنا من مؤتمر لندن بشراكات جديدة وأفكار مبتكرة، وبخبرات مهمة اكتسبناها من تبادل التجارب الميدانية مع نظرائنا من مختلف أنحاء العالم، ونعتز بالدور الذي يضطلع به الدفاع المدني في دبي في تطوير هذا التعاون.

ولا سيما من خلال قيادة الدكتور عيسى المطوع لفريق العمل المعني بالتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى أن تشكل نسخة دبي 2028 منصة عالمية تجمع بين الخبرات المتخصصة والتطبيقات العملية، وتقدم نموذجاً لمدينة تضع الابتكار والاستثمار في الكفاءات البشرية في صميم منظومة السلامة وحماية المجتمع.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، المدير العام للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، أن التحديات المتزايدة التي تواجه أجهزة الإطفاء والإنقاذ تتطلب تعزيز التنسيق الدولي وتطوير آليات مشتركة لتبادل المعرفة والخبرات، مشيراً إلى أهمية البناء على مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر وتحويلها إلى قدرات ميدانية تدعم جاهزية الدول لحماية مجتمعاتها.

وقال: انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأهمية تكامل الجهود والخبرات الدولية، نتطلع إلى استقبال مجتمع الإطفاء العالمي في دبي عام 2028، والبناء على ما تحقق في واشنطن ولندن لتطوير التعاون الدولي، وتعزيز أثره العملي في جاهزية أجهزة الإطفاء والإنقاذ وقدرتها على الاستجابة للطوارئ.

ومن المنتظر أن تحظى التقنيات الناشئة باهتمام رئيسي خلال مؤتمر دبي 2028، في ضوء التطورات المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة وتحليلات البيانات المتقدمة، ودورها في تحسين تقييم المخاطر، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالحوادث، ودعم اتخاذ القرارات التشغيلية وتوزيع الموارد بكفاءة أكبر.

دور

من جانبه، قال أوتو دروزد الثالث، الأمين التنفيذي لرابطة رؤساء الإطفاء الحضرية التي تتولى أمانة المؤتمر العالمي للإطفاء، إن استضافة دبي للمؤتمر تتيح فرصة لتعزيز الدور المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط في تطوير منظومة السلامة من الحرائق، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية الرامية إلى الارتقاء بقدرات الوقاية والاستجابة.

وسيتناول المؤتمر التحديات المتنامية المرتبطة بصحة رجال الإطفاء وسلامتهم، مع التركيز على الوقاية من الأمراض المهنية، ولا سيما السرطان، والحد من المخاطر الصحية طويلة الأمد المرتبطة بالتعرض للحرائق والمواد الخطرة أثناء أداء المهام الميدانية.

كما ستحظى العلاقة بين الوقاية من الحرائق والاستدامة البيئية وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغير المناخي باهتمام خاص، في ظل تزايد الظواهر الجوية المتطرفة والضغوط البيئية، وما تفرضه من متطلبات جديدة على أجهزة الإطفاء والإنقاذ في مجالات التخطيط والوقاية والجاهزية.

وتبرز في هذا السياق جهود الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، التي أطلقت التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، بهدف تعزيز التعاون الدولي والبحث العلمي لفهم الآثار البيئية للحرائق والحد منها، وتطوير استراتيجيات أكثر فاعلية للوقاية وحماية البيئة.

ويُنتظر أن يوفر مؤتمر دبي 2028 فرصاً لتوسيع التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والشركات المتخصصة، واستكشاف حلول مبتكرة في أنظمة الحماية من الحرائق والتدريب المهني وتقنيات الاستجابة للطوارئ، إلى جانب تطوير بنية تحتية أكثر قدرة على مواجهة المخاطر.

وستسهم هذه الشراكات في دعم تبادل المعرفة بين دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، بما يدعم بناء منظومة دولية أكثر تكاملاً في مجالات السلامة العامة وحماية المجتمعات.