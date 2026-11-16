بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة تطلق "سلسلة شباب 360: ما وراء الحدود من الأفكار إلى الأثر"





أطلقت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة سلسلة "شباب 360: ما وراء الحدود - من الأفكار إلى الأثر"، واستهلتها بفعالية بعنوان: "شباب 360: الشباب والذكاء الاصطناعي والدبلوماسية"، نظمتها على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجمعت الفعالية عددا من القيادات الشابة، وطلبة من جامعات تتخذ من نيويورك مقراً لها، من بينها جامعة نيويورك وجامعة كولومبيا، ومسؤولي الأمم المتحدة والخبراء، لمناقشة دور الشباب في صياغة أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، انطلاقاً من أهمية إشراكهم في التعامل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا المجال، باعتبارهم من أكثر الفئات تأثراً بها، ومن الأقدر على الإسهام في مواجهة تحدياتها.

وتميّزت الفعالية بنهج تفاعلي تجاوز الشكل التقليدي للجلسات الحوارية، حيث شارك الحضور في أربع حلقات نقاشية تناولت محاور رئيسية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، شملت السلامة والثقة، والدبلوماسية والتفاوض، والتنوع الثقافي واللغوي، والفجوة الرقمية.

وأتاحت هذه الحلقات للمشاركين تبادل وجهات النظر وتسليط الضوء على أفكار ومقترحات حول المحاور المطروحة، قبل عرضها ومناقشتها مع ممثلين عن عدد من مؤسسات الأمم المتحدة المشاركة، من بينها مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والناشئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، والاتحاد الدولي للاتصالات.

وفي كلمته الترحيبية، أكد سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أهمية الموضوع الذي تناولته الفعالية، وقال في هذا الصدد: "يؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً متزايداً في صياغة القرارات التي تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة، ما يستدعي إشراك الشباب في وضع السياسات، والاستفادة من أفكارهم وأولوياتهم وتجاربهم في تطوير التكنولوجيات الناشئة وحوكمتها".

وفي السياق ذاته، سلط سعادة الدكتور فيليبي بولييه، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشباب، الضوء على أحد المحاور الرئيسية التي تناولتها مناقشات الفعالية، قائلاً: "إن الشباب من الفئات الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي، رغم محدودية مشاركتهم في وضع القواعد التي تحكمه".

وأضاف: "يثير هذا الواقع تساؤلاً جوهرياً بشأن شرعية هذه القواعد، وتحديداً حول الجهات التي تضعها، ومن يستفيد منها، ومن يتحمل المسؤولية عند وقوع الضرر".

وحضر الفعالية كل من سعادة السفيرة غسق شاهين، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة فيصل غازي العنزي، نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، والسيدة ليلي غراي، مسؤولة أولى للاتصال في منظمة اليونسكو، والسيدة أورسولا وينهوفن، المديرة وممثلة الاتحاد الدولي للاتصالات لدى الأمم المتحدة.

وتأتي هذه الفعالية في مستهل سلسلة "شباب 360"، التي تشمل ثلاث فعاليات إضافية تركز على موضوعات تؤثر بشكل مباشر في الشباب، وتوفر منصة للحوار والتواصل المباشر بين القيادات الشبابية والمسؤولين وصنّاع القرار المعنيين باتخاذ القرارات والإجراءات ذات الصلة.

وستُعقد الفعالية الثانية في ديسمبر المقبل، وستركز على قضايا المياه.