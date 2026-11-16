زيلينسكي: شكراً محمد بن زايد على دعم وساطة إنهاء الحرب

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودولة الإمارات على دعم جهود الوساطة مع روسيا لإنهاء الحرب بين البلدين.

وقال زيلينسكي في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية"، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اقترح تيسير المفاوضات للوصول إلى اتفاق، مؤكداً أن بلاده تدعم أي مفاوضات قد تؤدي إلى حل، متأملاً تحقيق نتائج أفضل في المرحلة المقبلة.

وتحدث الرئيس الأوكراني عن إمكانية مناقشة وقف استهداف منشآت الطاقة، مضيفاً "الناتو لم يقدم مقترحات واضحة بشأن انضمامنا للحلف.. ويجب أن نفكر أولا في وقف الحرب ثم الضمانات الأمنية".