التسامح نهج وطني راسخ وركيزة للتنمية والازدهار

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن التسامح يمثل نهجاً وطنياً راسخاً في الإمارات، وقيمة أصيلة في هويتها وموروثها الثقافي والحضاري، وأحد أهم المرتكزات الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الدولة أرست نموذجاً متفرداً في التعايش، يقوم على احترام الأديان والثقافات، وصون كرامة الإنسان، وتوفير بيئة يعيش فيها الجميع بأمن وطمأنينة، ويعملون معاً بروح من التعاون والانتماء والمسؤولية المشتركة.

وقال معاليه، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح: إن هذه المناسبة تذكرنا بأن التسامح ليس مجرد قيمة أخلاقية نبيلة، بل هو أساس لاستقرار المجتمعات، وركيزة لبناء السلام، ومحرك رئيس للتنمية والازدهار، وجسر للتواصل والتفاهم بين الشعوب والثقافات والحضارات.

مؤكداً أن التجربة الإماراتية في التسامح والتعايش تستند إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي بناء الإنسان وتعزيز تلاحم المجتمع وترسيخ قيمه النبيلة اهتماماً بالغاً، ويقود جهوداً متواصلة لجعل الإمارات نموذجاً عالمياً متفرداً في التسامح والسلام والتعاون بين الشعوب.

موضحاً أن صاحب السمو رئيس الدولة يؤكد لنا دائماً أن قوة الأوطان لا تقاس فقط بما تحققه من تقدم اقتصادي وعلمي فقط، وإنما أيضاً بما ترسخه من قيم إنسانية نبيلة، وبما توفره لأبنائها والمقيمين على أرضها من فرص للعيش الكريم والمشاركة الإيجابية في بناء المستقبل.

وأضاف معاليه أن العالم في ظل ما يشهده من تحديات وتحولات وصراعات، أصبح في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز ثقافة التسامح، وترسيخ الاحترام المتبادل، ونشر قيم التعايش السلمي، والعمل المشترك من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتعاون، مؤكداً أن التسامح الحقيقي لا يعني مجرد قبول الاختلاف، وإنما احترامه وتقديره.

والإيمان بأن التنوع مصدر للثراء والإبداع، وأن لكل إنسان حقاً أصيلاً في الكرامة والاحترام والعيش بسلام، مشيراً إلى أن تجربة الإمارات في التسامح تجاوزت حدودها لتصبح رسالة إنسانية ذات امتداد دولي، من خلال المبادرات والشراكات والحوارات والمؤتمرات التي تدعم التقارب بين الأديان والثقافات، وتعزز القيم الإنسانية، وتدعو إلى مواجهة التعصب والتمييز بالحوار والعمل المشترك، ولعل المهرجان الوطني للتسامح يعد مثالاً واضحاً لهذه التجربة الفريدة.

وشدد على أن تعزيز التسامح هو مسؤولية الجميع، وتتطلب تضافر جهود الحكومات والمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية والإعلامية، إلى جانب الأسرة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن ترسيخ هذه القيم يمثل استثماراً حقيقياً في استقرار المجتمعات وقدرتها على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.

مؤكداً أن وزارة التسامح والتعايش تواصل العمل على تحويل القيم الإنسانية النبيلة إلى ممارسات يومية ومبادرات مؤثرة تصل إلى مختلف فئات المجتمع، وتمنح الأجيال الجديدة فرصاً للتعلم والتفاعل والمشاركة، وتؤكد أن التسامح يبدأ من الأسرة، وينمو في المدرسة، ويتجسد في بيئة العمل والمجتمع، ويمتد أثره إلى العالم بأسره.

تعاون

ودعا معالي الشيخ نهيان بن مبارك - بمناسبة اليوم العالمي للتسامح - شعوب العالم إلى العمل معاً من أجل نشر ثقافة التسامح وبناء جسور الثقة والتعاون، وترسيخ الإيمان بأن الإنسانية تجمع الجميع مهما اختلفت اللغات والثقافات والمعتقدات، موضحاً أن رسالة الإمارات تقوم على أن التسامح أساس لنماء المجتمعات، والانتماء ركيزة لتعزيز تماسكها وطريق لبناء مستقبل أكثر أمناً وسلاماً وازدهاراً للجميع، وهو ما يجسده شعار المهرجان الوطني للتسامح هذا العام «نماء وانتماء».

مهرجان

إلى ذلك، اختتم المهرجان الوطني للتسامح الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش تحت شعار «نماء وانتماء» فعاليات يومه الثالث والأخير مساء أمس الأول بحديقة أم الإمارات، بحضور جماهيري تجاوز 20 ألفاً.

وتضمنت أيام المهرجان عروضاً فنية وثقافية وتراثية وأنشطة تفاعلية، جمعت ثقافات من مختلف أنحاء العالم على المسرح الرئيس، في مشهد احتفالي عكس ثراء التنوع الثقافي والإنساني الذي تتميز به دولة الإمارات، ورسّخ رسالة المهرجان في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتفاهم بين الشعوب.

إضافة إلى ما قدمه أكثر من 46 جناحاً يشرف عليها شركاء الوزارة من المؤسسات الحكومية والخاصة وسفارات الدول الشقيقة والصديقة من أنشطة وعروض ومقتنيات تراثية، ولا سيما الجناح المميز لجمهورية الهند ضيف شرف المهرجان لهذا العام بما يجعله مناسبة عالمية ووطنية تسع الجميع بمختلف ثقافاتهم وألوانهم ومعتقداتهم.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن النجاح الذي حققته النسخة الثامنة من المهرجان الوطني للتسامح يعكس المكانة الراسخة التي تحتلها قيم التسامح في المجتمع الإماراتي، ما يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي جعلت من الإنسان وسعادته وكرامته وتماسك المجتمع أولوية وطنية، ومن الانفتاح على الثقافات والحضارات نهجاً ثابتاً في مسيرة الدولة التنموية والإنسانية، مشيراً إلى أن شعار المهرجان «نماء وانتماء» يحمل رسالة عميقة تعبر عن العلاقة الوثيقة بين التسامح والتنمية من جهة، وبين الهوية الوطنية والانتماء والمسؤولية المجتمعية من جهة أخرى.

وثمن عالياً تفاعل الجميع مع رسالة المهرجان كمنصة تسع كافة الثقافات والألوان والعقائد، حيث جسد المهرجان ثراء التنوع الثقافي والإنساني الذي يتميز به المجتمع الإماراتي، ومن ثم فإن نجاح المهرجان الوطني للتسامح وسام على صدر كافة المؤسسات والسفارات والأفراد الذين آمنوا برسالته وأهدافه السامية وشاركوا في تجسيدها وتقديمها للعالم.

وقال معاليه: سعداء بما حققه المهرجان الوطني للتسامح من نجاح وتفاعل مجتمعي واسع، وبما شهده من مشاركة متميزة لمختلف المؤسسات والجهات الوطنية والدولية، والبعثات الدبلوماسية، والجاليات، والفنانين والمبدعين، وأفراد المجتمع من مختلف الثقافات والخلفيات.

حيث أثبتت هذه المشاركة أن التسامح ليس مجرد قيمة نتحدث عنها أو شعار نرفعه، وإنما هو ممارسة إنسانية ومجتمعية تتجسد في اللقاء والتواصل والتعاون، وفي احترام الإنسان وتقدير ثقافته وهويته وخصوصيته، والإيمان بحقه في أن يعيش بكرامة وأمان وسلام.

وأضاف معاليه أن شعار المهرجان «نماء وانتماء» يعبر عن رؤيتنا للتسامح باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

فلا يمكن لأي مجتمع أن يحقق نماءً حقيقياً دون أن يوفر بيئة يسودها الاحترام المتبادل والتعاون والثقة، ولا يمكن أن يترسخ الانتماء دون أن يشعر كل فرد بأنه جزء أصيل من المجتمع، وأن له دوراً ومساهمة في مسيرة تقدمه وازدهاره.

مؤكداً أن الإمارات تؤمن بأن قوة المجتمع تنبع من تماسكه، ومن قدرته على استيعاب التنوع وتحويله إلى مصدر للقوة والإبداع والفرص، وأن الانتماء الحقيقي يتعزز عندما تتاح للجميع فرص المشاركة والعطاء والإسهام في بناء المستقبل.

وقال معاليه: يسرني في ختام المهرجان أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جمهورية الهند الصديقة ضيف شرف المهرجان على ما قدمته من فنون وإبداعات، كما أشكر جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والبعثات الدبلوماسية، والفرق الفنية والتراثية، والشركاء والرعاة، والمتطوعين، وكل من أسهم بجهده ووقته وخبرته في إنجاح هذا الحدث.

كما أتوجه بالشكر إلى الجمهور والأسر الذين شاركونا هذه الاحتفالية، وأسهموا بحضورهم وتفاعلهم في تحويل المهرجان إلى مساحة حقيقية للتلاقي الإنساني والتواصل الثقافي، وسيظل هذا النجاح ثمرة عمل جماعي وشراكة مجتمعية نعتز بها، ونقدر كل من كان جزءاً منها.

وأكد معاليه أن وزارة التسامح والتعايش ستواصل العمل مع شركائها في مختلف القطاعات لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش وإطلاق المبادرات والبرامج التي تجعل هذه القيم جزءاً من حياة المجتمع وممارساته اليومية، وتصل بها إلى المدارس والجامعات ومواقع العمل والمؤسسات والأسر ومختلف فئات المجتمع. فهدفنا أن يكون التسامح نهجاً مستداماً، وأن يتحول الانتماء إلى مسؤولية إيجابية تدفع كل فرد إلى المشاركة في خدمة وطنه ومجتمعه، وأن يكون النماء ثمرة لشراكة الجميع.

واختتم معاليه قائلاً: إن دولة الإمارات، بما تقدمه من نموذج ملهم في التعايش والتعددية والانفتاح، ستظل تؤكد أن بناء الجسور بين الثقافات وتعزيز الاحترام المتبادل مسؤولية مشتركة، وأن مستقبل الإنسانية الأكثر أمناً وازدهاراً يبدأ من ترسيخ قيم التسامح في النفوس والمجتمعات. وهذه هي الرسالة التي نريد أن يحملها المهرجان إلى الجميع: نماء يجمعنا، وانتماء يوحدنا، وإنسانية تجعلنا أسرة واحدة.

وشهدت فعاليات اليوم الختامي مشاركة فنية وثقافية واسعة، استهلتها فقرة تناغم واحد، من إنتاج الفنانة تانيا قسيس من لبنان، في عرض حمل رسالة فنية تحتفي بوحدة الإنسانية وتلاقي الثقافات، وتؤكد قدرة الفن والموسيقى على تجاوز الحدود واللغات، وصناعة مساحات مشتركة للتواصل والتقارب بين المجتمعات.

ولم تقتصر فعاليات اليوم الختامي على العروض الفنية، بل امتدت إلى تعزيز حضور التراث الإماراتي والتفاعل المجتمعي، من خلال مسابقة تراث الإمارات التي قدمتها هيئة أبوظبي للتراث، وتخللتها جوائز للمشاركين، إلى جانب ألعاب عجلة التسامح والجوائز المخصصة للجمهور، في أجواء تفاعلية أتاحت للعائلات والزوار المشاركة في أنشطة المهرجان والاستمتاع برسائله وقيمه.

كما كان لشرطة وبلدية أبوظبي دور بارز في العروض والمسابقات التي جعلت برنامج المهرجان أكثر حيوية وأقبل عليها الكبار والصغار والأسر، بما قدمته من فقرات توعوية وإرشادية بأسلوب منوع اجتذب الجميع على مدى أيام المهرجان.

وجاء هذا التنوع في برنامج اليوم الأخير امتداداً للرسالة التي حملها المهرجان على مدار أيامه، والتي تؤكد أن التسامح ثقافة تُمارس في تفاصيل الحياة اليومية، وتتجسد في احترام الخصوصيات الثقافية، والانفتاح على الآخر، والتفاعل الإيجابي بين مختلف الجنسيات والثقافات. كما عكست المشاركة الدولية الواسعة مكانة الإمارات باعتبارها نموذجاً للتعايش والتعددية، وملتقى يجمع الشعوب على أرضية مشتركة من الاحترام والتفاهم والتعاون.

إشادة

من جانبهم أشاد عدد من الشركاء والجهات المشاركة بالنجاح الذي حققه المهرجان الوطني للتسامح، مؤكدين أن رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، للمهرجان ودعمه المتواصل لمبادرات تعزيز التسامح والأخوة الإنسانية، يمثلان حافزاً مهماً للمشاركة في هذه الفعاليات والإسهام في تحقيق أهدافها.

مؤكدين أن المهرجان نجح في تقديم نموذج متميز لفعالية مجتمعية وثقافية تجمع مختلف الجنسيات والثقافات تحت مظلة واحدة، وتتيح لكل جهة مشاركة التعبير عن هويتها وموروثها الثقافي، في أجواء يسودها الاحترام والتقدير المتبادل.

نموذج

من جانبه، وبمناسبة اليوم الدولي للتسامح، أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي)، أن دولة الإمارات قدمت للعالم نموذجاً حضارياً متفرداً في التسامح والتعايش الإنساني، انطلاقاً من القيم الأصيلة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسّختها القيادة الرشيدة ضمن رؤية وطنية تجعل من احترام الإنسان وتقبّل التنوع وتعزيز التفاهم بين الثقافات ركائز أساسية لاستقرار المجتمع وازدهاره واستدامة تنميته.

وقال معاليه: إن التسامح في دولة الإمارات ليس مجرد قيمة نحتفي بها في مناسبة عالمية، بل هو نهج حياة وثقافة مؤسسية تتجسد في تعاملاتنا اليومية، وفي قدرتنا على تحويل التنوع الثقافي والإنساني إلى مصدر قوة وتكامل وإثراء لمجتمعنا.

فقد نجحت الإمارات، برؤية قيادتها الحكيمة، في بناء بيئة تجمع شعوب العالم على أرض واحدة، يسودها الاحترام المتبادل، وتصون كرامة الإنسان، وتفتح أمام الجميع فرص المشاركة والإسهام في مسيرة التنمية.

وأضاف معاليه: في إقامة دبي، نؤمن بأن التسامح يبدأ من طريقة تعاملنا مع الإنسان، ومن التجربة التي نقدمها لكل مقيم وزائر ومسافر. ومن هذا المنطلق، نحرص على أن تعكس خدماتنا ومنافذنا وبيئة عملنا قيم الاحترام والعدالة والتفهّم، وأن نوظف الابتكار والحلول الرقمية لتيسير حياة الناس وتقديم خدمات أكثر مرونة وإنسانية، لأن جودة الخدمة لا تُقاس بسرعة إنجازها فحسب، بل بما تتركه من أثر إيجابي في حياة الإنسان وشعوره بالتقدير والطمأنينة.

واختتم معاليه بالتأكيد أن اليوم الدولي للتسامح مناسبة لتجديد الالتزام بهذه القيم وترسيخها لدى الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن ما يميز التجربة الإماراتية هو قدرتها على تحويل التسامح من مبدأ إنساني إلى واقع يعيشه المجتمع، ومن ثقافة وطنية أصيلة إلى رسالة حضارية تصل إلى العالم، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وطناً للتعايش والتآخي، ونموذجاً لمستقبل يقوم على السلام والتعاون والاحترام المتبادل.

قيمة

كما أكد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أن التسامح في دولة الإمارات قيمة راسخة رسوخ الاتحاد.

وقال معاليه، في كلمة بالمناسبة: إن اليوم الدولي للتسامح مناسبة للتأمل في قيمة تزكيها الشرائع والعقول، وتتصل بكرامة الإنسان واستقرار المجتمعات وبناء السلام، فالتسامح ركن من أركان العيش المشترك، وفضيلة لا غنى للمجتمعات البشرية عنها، بها تزدهر الأوطان ويسمو الإنسان.

وأضاف أن التسامح ليس أقوالاً تُلفظ أو شعارات تُرفع، بل أفعال وممارسات، فهو في ثقافتنا فعل إيجابي يتصل بالسماحة، بما تحمله من يسر وكرم وبذل، فالتسامح في الإسلام هو أن تحسن إلى من أساء إليك وتعفو عن الزلات، وتعبر عنه في القرآن الكريم معانٍ متكاملة، منها العفو والصفح والغفران والإحسان، فهي دعوةٌ إلى الارتقاء في التعامل، وإلى جعل الكلمة الطيبة سبيلاً لإصلاح ما أفسدته الخصومة.

وأكد معاليه أن التسامح في دولة الإمارات قيمة راسخة رسوخ الاتحاد، قيمة مؤسِّسة لاتحاد الإمارات على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، ولقد استقوا هذه القيمة من التراث الإسلامي ومن القيم العربية والإماراتية الأصيلة، فكان التسامح نهجاً طبيعياً لنفوس سمحة وصدور متسعة للجميع؛ نهجاً يجمع بين كرامة الإنسان وقيم المروءة العربية، ويوازن بين الانفتاح وصون الهوية والقيم، ويتسع للقريب والغريب والأصيل والنزيل.

وقال معاليه: إن هذه الرؤية تعزّزت بدعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة في تأكيد أن التسامح والتعايش ركيزتان للسلام والاستقرار وخير البشرية، وقد ظل التسامح نهجاً للإمارات في جميع مراحلها.

حيث كانت أول دولة تستحدث وزارة خاصة بالتسامح، فكانت النتيجة أن يعيش فيها مئتا جنسية بأمن وسلام، واحترام وانسجام، وهكذا تجسدت هذه الرؤية في تجربةٍ إماراتية جعلت التسامح نهجاً في المجتمع والعمل المؤسسي، ومجالاً للتواصل بين الثقافات والأديان، حتى أصبحت الإمارات منارة للخير وواحة للمحبة والأخوة الإنسانية.

وأكد أن هذه الرؤية هي ما يحتاجه العالم اليوم، بما يجعل قيمة التسامح قيمة مركزية لا غنى عنها للتعايش البشري، وتتعاظم هذه المسؤولية في الفضاء الرقمي، حيث تنتشر الكلمة بسرعة، وتسهم خطابات الاستقطاب في تعميق الانقسام، لذلك تبرز الحاجة إلى تربية رقمية تعزز التثبت قبل النشر، واحترام المختلف، والإدراك الواعي لأثر الكلمة، ويتطلب ذلك تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية والثقافية والمنصات الرقمية.

وأضاف معاليه في اليوم الدولي للتسامح، تتجدد الدعوة إلى جعل الكلمة الطيبة سلوكاً، والإصغاء عادةً، وصون كرامة الإنسان أساساً للعلاقات، فالمجتمعات التي تبني الثقة والاحترام بين أبنائها تكون أقدر على حماية وحدتها، وأقرب إلى صناعة سلامٍ يدوم.

تنوع

بدوره، أكّد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرست نموذجاً رائداً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع الإنساني، وجعلت من هذه القيم نهجاً راسخاً يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، وبناء بيئة قائمة على الاحترام المتبادل والتكافل والتضامن.

وقال الكتبي: إن التسامح لا يقتصر على تقبّل الاختلاف، بل يمتد ليشمل تفهّم التحديات التي يواجهها الأفراد، ومدّ يد الدعم لهم دون أحكام مسبقة أو تمييز.

وفي مجال علاج الإدمان والتأهيل، تكتسب هذه القيمة أهمية خاصة، إذ يُعدّ الحد من الوصمة الاجتماعية وتعزيز ثقافة التقبّل والدعم المجتمعي من العوامل الأساسية التي تشجّع الأفراد على طلب المساعدة، وتدعم استمرارية التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع.

وأضاف: نؤمن في المركز الوطني للتأهيل بأن التعافي مسؤولية مشتركة تتجاوز نطاق الرعاية الطبية والنفسية لتشمل الأسرة والمجتمع.

ومن هذا المنطلق، نواصل جهودنا لتعزيز الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم المرتبطة باضطرابات تعاطي المواد المخدرة، وترسيخ بيئة داعمة تحفظ كرامة الأفراد وتمنحهم الفرصة لاستعادة أدوارهم الأسرية والمجتمعية، بما ينسجم مع قيم التسامح والتراحم والتكافل التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات.