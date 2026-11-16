23 جلسة و68 متحدثاً من 17 دولة بمنتدى عجمان للإعلام





برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق بعد غد (الأربعاء) فعاليات النسخة الأولى من منتدى عجمان للإعلام 2026 "The Signal"، بمشاركة 68 متحدثاً من 17 دولة، يناقشون عبر 23 جلسة مستقبل الإعلام في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

وينظم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان المنتدى على مدى يومي 18 و19 نوفمبر الجاري في مركز الإمارات للضيافة في عجمان تحت شعار "من يملك الإشارة؟"، بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية وصنّاع القرار والخبراء والباحثين وممثلي مؤسسات إعلامية وتقنية.

يناقش المنتدى الذي يشهد أيضاً، مشاركة 53 جهة وشريكاً من الهيئات الإعلامية والمؤسسات الحكومية المحلية والإقليمية والدولية وجهات عارضة، تأثيرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في صناعة المحتوى وتشكيل الرأي العام، بما يتيح مساحة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بشأن مستقبل الإعلام.

وتنطلق فعاليات المنتدى بجلسة الافتتاح الرسمية و يتحدث فيها سعادة محمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان عن أهداف المنتدى ودوره في تطوير الرؤى والممارسات الإعلامية، وتعزيز التكامل بين الإعلام والتكنولوجيا، واستشراف الاتجاهات المستقبلية المؤثرة في صناعة القرار الإعلامي، بما يدعم بناء قطاع إعلامي أكثر ابتكاراً وقدرة على التأثير والوصول إلى الجمهور محلياً وعالمياً.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى جلسة رئيسية بعنوان «من يملك الإشارة؟»، يتحدث خلالها معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تليها جلسة «الحكومة في زمن الخوارزمية: من يقود الرسالة؟»، يتحدث فيها سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تريندز، وتناقش تأثير الذكاء الاصطناعي في منظومة الاتصال والإعلام، ودوره في إعادة تشكيل صناعة المحتوى وإدارة الرسائل وتطوير الاتصال الحكومي، وتدير الجلسة علياء النعيمي باحثة رئيسية في مجموعة تريندز.

وتناقش الجلسة الرئيسية الثالثة، «معركة الرواية: عندما تصبح المعلومة سلاحاً»، والتي يتحدث فيها معالي الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، دور المعلومات والروايات في التأثير على الرأي العام والثقة، وآليات كشف حملات التأثير الرقمية والاستجابة لها، ويديرها الإعلامي والمؤثر ورائد الأعمال سعود الكعبي.

ويشهد اليوم الأول جلسة بعنوان «الإعلام القادم: من سيبقى ومن سيختفي»، وتبحث دور المنصات الرقمية في تشكيل مستقبل الإعلام وتأثير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في اكتشاف المحتوى ووصوله إلى الجمهور، وما تحتاجه المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى للحفاظ على حضورهم وتأثيرهم في مشهد إعلامي تقوده المنصات الرقمية.

وتناقش جلسة «الحرب خارج الإطار: ماذا لا نرى؟»، التي يتحدث فيها محمد الشريف، رئيس اللجنة الإعلامية لعملية الفارس الشهم 3 والمتحدث الرسمي باسمها والمصور رمزي حيدر، دور المصورين والصحفيين في توثيق الحروب والنزاعات، وتأثير الصورة في تشكيل الرأي العام، والتحديات الأخلاقية والمهنية لإثبات حقيقتها في عصر الذكاء الاصطناعي والتزييف، ويدير الجلسة أحمد راشد أميري مستشار إعلامي.

وتتناول جلسة «من يرأس التحرير الآن؟»، ويتحدث فيها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة "البيان"، والدكتورة نشوى الرويني، المستشارة الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام التحولات التي تشهدها عملية اتخاذ القرار التحريري داخل المؤسسات الإعلامية، في ظل دخول الذكاء الاصطناعي والخوارزميات وتحليلات الجمهور والبيانات إلى عمليات اختيار الأخبار، وصياغتها، ونشرها، وتوزيعها، ويدير الجلسة جورج عيد رئيس قسم الأخبار في قناة ومنصة المشهد.

وتبحث جلسة «الأمن الإدراكي والإعلام»، التي يتحدث فيها سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تأثير البيئة الرقمية والخوارزميات في تشكيل الوعي والمواقف، ودور الأمن الإدراكي في تعزيز التفكير النقدي وحماية المجتمع من التأثير الممنهج، وتديرها هند خليفات المدير العام لمنصة دراية للمتحدثين.

ويتضمن اليوم الأول كذلك جلسة «استديوهات عجمان»، بمشاركة الإعلاميين وفاء صالح وتاج السر، وجلسة «المحتوى العابر للحدود: كيف تصل القصة المحلية إلى العالم؟»، التي تبحث سبل وصول الأفلام المتجذرة في ثقافتها المحلية إلى الجمهور العالمي مع الحفاظ على هويتها، ودور السرد والإخراج والإنتاج في إيصال القصص إلى جماهير جديدة، ويتحدث فيها وليد ناصيف مخرج سينمائي أول وخبير في الذكاء الاصطناعي والابتكار الإعلامي، ورزان طفش " Head of film department SAE university"، ونهلة الفهد مخرجة سينمائية ومنتجة.

و تفتتح جلسات اليوم الثاني بجلسة رئيسية بعنوان «القوة الناعمة: المناعة السردية في وجه الأزمات»، يتحدث خلالها معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وتناقش إدارة الرواية الإعلامية في الأزمات، ودور السرعة والدقة وتنسيق الرسائل في مواجهة الشائعات والحفاظ على ثقة الجمهور، ويديرالجلسة محمد سالم مدير إذاعة العربية والخليجية.

ويتحدث سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية في جلسة بعنوان «صوت الإمارات إلى العالم»، وتتناول دور الدبلوماسية والإعلام في إيصال رسالة دولة الإمارات وتعزيز حضورها وسمعتها عالمياً، وتأثير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الاتصال الدبلوماسي والوصول إلى الجمهور الدولي.

وتبحث الجلسة الرئيسية الثالثة «الإعلام كصناعة: من المحتوى إلى الاقتصاد»، التي يتحدث فيها محمود الرشيد، المدير العام لشبكة الإذاعة العربية، ونخلة الحاج، الرئيس التنفيذي للتحول المؤسسي في«IMI»، والدكتور سليمان الهتلان، الرئيس التنفيذي للهتلان ميديا، دور الإعلام كصناعة اقتصادية تسهم في جذب الاستثمارات وخلق الوظائف ودعم الصناعات الإبداعية، ومقومات بناء منظومات إعلامية تنافسية، ويدير الجلسة مصطفى الآغا رئيس شركة MKN للإدارة التسويقية.

وتتواصل جلسات اليوم الثاني بجلسة «من القصة إلى الشاشة: الإنتاج بالذكاء الاصطناعي» ويتحدث فيها، صانع المحتوى أكرم ناجي، ولورنس المنسي المؤسس والرئيس التنفيذي – 31 Agency، و الدكتور محمد خالد مدير التطوير التنفيذي Aleria وتتناول،رحلة تحويل القصة إلى محتوى مرئي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بدءاً من تطوير الفكرة وكتابة السيناريو وصولاً إلى توليد المشاهد والإنتاج النهائي، مع إبراز دور الرؤية الإبداعية لصانع المحتوى، وتدير الجلسة الإعلامية عائشة نصيب.

وتسلط جلسة «صنّاع المحتوى: عندما يصبح التأثير مهنة» الضوء على تحوّل صناعة المحتوى إلى مسار مهني واقتصادي، وكيفية بناء تأثير مستدام وتحويل الانتشار إلى فرص وقيمة حقيقية، بمشاركة صانعي المحتوى مريم المجد وشهاب الهاشمي وصانع المحتوى ورائد الأعمال سيف الذهب، وتدير الجلسة الإعلامية ومقدمة البرامج أسمهان النقبي.

وتناقش جلسة «الرخصة الإلكترونية – توعية المؤثرين وصنّاع المحتوى» خدمة إصدار وتجديد رخص التجارة الإلكترونية لتنظيم الأنشطة التجارية عبر الإنترنت وحماية المستهلك ودعم التحول الرقمي.

وتتناول جلسة «الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي – من يملك ثقة الجمهور» كيفية تحوّل صناعة المحتوى إلى مسار مهني واقتصادي، وسبل بناء تأثير مستدام وتحويل الانتشار إلى فرص وقيمة حقيقية، و يتحدث فيها كل من عبدالله الحمادي مقدم برامج في تلفزيون الشارقة، والحسن فرج الله مدير التكنولوجيا – أنوفينتشرز، وميثاء المهيري اخصائي أمن معلومات بدائرة عجمان الرقمية، وأمل محمد أحمد - مخرجة إبداعيةوصانعة محتوى، وتدير الجلسة: شيخة المطروشي عضو مجلس عجمان.

وتبحث جلسة «Deepfake والإعلام: هل نصدق ما نرى؟» تحديات التزييف العميق والمحتوى الاصطناعي وتأثيرهما في مصداقية الإعلام، ودور الإعلام والتكنولوجيا في كشف المحتوى المزيف وحماية الجمهور من التضليل، ويتحدث فيها المستشار الإعلامي والثقافي الدكتورعلاء الزيود والدكتور حسام سلامة عميد كلية الإعلام بجامعة عجمان، وفارس معالي رئيس عمليات مكافحة القرصنة في يانغو بلاي، وتدير الجلسة هبة مصطفى مذيعة ومقدمة برامج وإذاعة ـ نائب مدير المحتوى بشبكة الإذاعة العربية (ARN).

كما تتناول جلسة «من يصنع وعي الشباب؟» نتائج دراسة أجيال حول وسائل التواصل الاجتماعي والثقة والرفاه الرقمي، بمشاركة الدكتور رائد العواملة، خبير الحوكمة في المجلس التنفيذي لحكومة عجمان، والدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، وسارة الشاعر الباحث الرئيسي ببرامج أجيال، وتدير الجلسة أماني المطروشي مسؤول تنفيذي أول للاتصال الحكومي بدائرة التنمية الاقتصادية.

ويشهد المنتدى ورشاً وجلسات جانبية إضافة إلى مناظرة شبابية بعنوان «هل يشكّل الذكاء الاصطناعي شريكاً في تطوير العمل الإعلامي أم منافساً يهدد مستقبل الإعلاميين؟»، بمشاركة أعضاء من مجالس شبابية، لمناقشة العلاقة بين الإعلاميين والتقنيات الاصطناعية، واستكشاف تأثيرها في مستقبل المهنة على أن تختتم الفعاليات بالحفل الختامي.