جامعة حمدان الذكية تنظم لقاءها السنوي



نظّمت جامعة حمدان بن محمد الذكية لقاءها السنوي لعام 2026 في حرمها الجامعي، تحت شعار «رحلة تعلم وحكاية أسرة»، بمشاركة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، والمتعلمين والخريجين وأسرهم، وجمع اللقاء المجتمع الجامعي في برنامج تضمّن الحوار والأنشطة التفاعلية وتبادل التجارب، إلى جانب تكريم المتعلمين المدرجين في قائمة العميد للتميز الأكاديمي.

وجاء اللقاء بالتزامن مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، ليحتفي بالروابط التي تجمع المتعلم بأسرته وجامعته، ويسلّط الضوء على دور الأسرة في مساندته خلال مسيرته الأكاديمية، وأتاح حضور الخريجين إلى جانب المتعلمين وأسرهم، مساحة للتواصل ومشاركة الخبرات حول التوفيق بين الدراسة والعمل والمسؤوليات الأسرية.

وقال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «يجمع لقاؤنا السنوي أسرة جامعة حمدان بن محمد الذكية حول ما يمنح رحلة التعلم معناها؛ طموح يسعى صاحبه إلى تحقيقه، وأسرة تؤمن به وتشاركه مسؤولياته، وجامعة تهيّئ له فرص التقدم، ومن هنا يأتي شعار «رحلة تعلم وحكاية أسرة»، تعبيراً عن تجربة يعيشها متعلمونا، ويتقاسمون فيها مع أسرهم تحديات التعلم والاعتزاز بثماره.

وأضاف: «وفي عام الأسرة، نؤكد أن التعليم الذي يراعي حياة الإنسان ومسؤولياته يفتح أمامه مجالاً أوسع للطموح. فحين يواصل الأب أو الأم تعليمهما، يقدّمان لأبنائهما درساً في الإرادة وقيمة المعرفة، ويصبح أثر التعلم حاضراً في حياة الأسرة واختياراتها وتطلعاتها إلى المستقبل. وهذه مسؤولية نضعها أمامنا في الجامعة، ونحن نطوّر تجربة تعلم تمنح الإنسان القدرة على مواصلة تعليمه، والتقدم في عمله والوفاء بمسؤولياته الأسرية».

وتابع سعادته: «ويأتي تكريم متعلمي قائمة العميد ضمن هذا اللقاء تقديراً لاجتهادهم، وللأسر التي كان دعمها جزءاً من إنجازهم، ونثق بأن هذا التميز سيكون حافزاً لهم لتوسيع معارفهم، وتوظيف قدراتهم في خدمة مجتمعهم، فقيمة الإنجاز تتعاظم بما يتركه من أثر في حياة الآخرين».

وتضمّن برنامج اللقاء جلسة حوارية بعنوان «الابتكار وجودة الحياة الأسرية»، تناولت كيف يمكن للأفكار والممارسات المبتكرة أن تساعد الأسر على تحقيق التوازن بين متطلبات التعلم والعمل والحياة اليومية، ودور الأسرة في مساندة أفرادها في إدارة هذه المسؤوليات.

وتخلّل اللقاء أنشطة تفاعلية وترفيهية جمعت المتعلمين والخريجين والموظفين وأسرهم، وأتاحت لهم التعارف وتبادل التجارب في أجواء عائلية.