«إسلامية دبي» تعزز ثقافة الإنجاز وتبسيط الخدمات



نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي «الملتقى السنوي للموظفين»، بحضور أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، ومشاركة موظفي الوحدات التنظيمية، تجسيداً لرؤية الدائرة في توفير بيئة سعيدة تعزّز الإنتاجية وتحتفي بالإنجازات.

وشهد الملتقى تكريم موظفي الدائرة «شركاء مسيرة النجاح» من أصحاب الخبرات الطويلة، تقديراً لعطائهم وإسهاماتهم في مسيرة الدائرة، في بادرة تعكس رؤية الدائرة في تقدير العطاء.

ويعد الملتقى مساحة اجتماعية تجمع القيادة والموظفين، وتعزز روح الفريق وكسر الحواجز بين فرق العمل؛ بما يعزّز الانتماء والمسؤولية المشتركة لمواصلة المسيرة وتطوير الخدمات.

وقال أحمد درويش المهيري: «رؤيتنا أن يجد كل موظف في الدائرة بيئة يشعر فيها بالاستمتاع والسعادة والتقدير، تسهم في تطوير أفكار استثنائية تعزز ريادة الدائرة، ونحرص في الدائرة على تعزيز ثقافة الإنجاز وتبسيط الخدمات بما يتجاوز توقعات المجتمع، ونؤمن أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال فريق عمل شغوف تتوفر له البيئة المناسبة للابتكار والإبداع، وذلك ما نحرص عليه في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وأضاف سعادته: «دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة لا ترضى إلا بالمركز الأول، ومواكبة هذا الطموح يتطلب فريقاً تجمعه روح العمل والإصرار على التطوير. وننظر إلى كل موظف باعتباره أساساً لتحقيق المراكز الأولى، والمحافظة عليها، ونعمل معاً كفريق واحد يحمل هذه المسؤولية المشتركة ونسعى لتمكين فرق العمل، وإتاحة الفرص أمامهم لتحويل أفكارهم إلى إنجازات ترتقي بخدماتنا وتسعد المجتمع».

وأكد سعادته أن التواصل ركيزة في بناء منظومة مؤسسية واثقة بقدرات موظفيها، قائلاً: «هذا الملتقى فرصة لتواصل أسرة إسلامية دبي، سيما أنه يأتي بالتزامن مع مبادرة دبي 30*30 حيث حرصنا على ممارسة عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية لفريق عمل الدائرة.

كما تضمن الملتقى تكريم رواد العطاء من موظفي الدائرة الذين قدموا خبراتهم خلال سنوات طويلة في الدائرة وبدؤوا محطة جديدة بعدما تركوا بصمات واضحة في الدائرة.