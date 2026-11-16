85 خريجاً من صناع المستقبل الرقمي لتطوير القيادات والكفاءات



احتفت دبي الرقمية بتخريج 85 من منتسبي برامج صناع المستقبل الرقمي لتطوير القيادات والكفاءات الوطنية، حيث تشمل هذه البرامج برنامج ELITE لتطوير قيادات الصف الأول، وبرنامج ASCEND لتطوير قيادات الصف الثاني، وبرنامج Digital Pioneers لتطوير الخريجين الجدد من مواطني دولة الإمارات، وأقيم الحفل في متحف الاتحاد، بحضور معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، وعدد من القيادات والمسؤولين في الهيئة.

التحول الرقمي

وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة وأثراً، وهو النهج الذي أرسته قيادتنا الرشيدة، وجعلت منه ركيزة لمسيرة دبي نحو المستقبل، ففي عالم تعيد فيه التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي رسم ملامح العمل الحكومي لم تعد الريادة الرقمية مرتبطة بامتلاك التقنية وحدها، بل بامتلاك الكفاءات القادرة على توظيفها، وقيادة التحول بثقة واقتدار».

وأضاف معاليه: «تقدم دبي الرقمية منظومة متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية، تمتد عبر مختلف المراحل المهنية، من تأهيل الخريجين الجدد إلى إعداد قيادات الصف الأول، بما يضمن توفر كوادر وقيادات وطنية مؤهلة لشغل الأدوار الحرجة والمستقبلية. ونفخر اليوم بخريجين يحملون المعرفة والخبرة والطموح، وسنواصل الاستثمار في تمكينهم ليكونوا شركاء فاعلين في تحقيق مستهدفات دبي في التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانتها مدينة رقمية رائدة عالمياً».

صنع التحول

وأطلقت دبي الرقمية برنامج ELITE في عام 2024، في إطار جهودها لبناء جيل من القيادات الحكومية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، ويستهدف البرنامج مديري الإدارات وقيادات الصف الأول، مع التركيز على تعزيز قدرتهم على قيادة مبادرات التحول، وتمكين فرق العمل، واتخاذ القرارات في بيئة حكومية، تتسم بالتغير المتسارع.

ويرتكز البرنامج على إطار متكامل للكفاءات القيادية في العصر الرقمي، طوّره فريق إدارة المواهب استناداً إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويجمع بين الثقافة الرقمية، والابتكار، واتخاذ القرار المبني على البيانات، والاستشراف الاستراتيجي، والقيادة الأخلاقية، وإدارة التغيير.

وتضمنت رحلة البرنامج تقييماً شاملاً للكفاءات القيادية قبل البرنامج وبعده، وتعليماً تنفيذياً مدمجاً، وتجارب محاكاة استراتيجية لسيناريوهات التحول المعقدة، بما يتيح للمشاركين اختبار أدوات القيادة، واتخاذ القرار في بيئات تحاكي التحديات الفعلية للعمل الحكومي.

قادة المستقبل

ويأتي برنامج ASCEND ضمن جهود دبي الرقمية لبناء جيل من القيادات الإماراتية القادرة على مواصلة قيادة التحول الرقمي الحكومي، ويستهدف مديري الفرق والقادة الواعدين في مستويات قيادات الصف الثاني، وقد طوّرت دبي الرقمية البرنامج بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة كامبريدج، ليوفر تجربة تطوير قيادي، تجمع بين التعليم التنفيذي العالمي، والتعلم التجريبي، والتطبيق العملي في بيئة العمل.

ويركز البرنامج على تطوير مجموعة من القدرات الأساسية لقيادات المرحلة المقبلة، تشمل القيادة التحويلية، والتفكير الاستراتيجي، والتواصل التنفيذي، وقيادة الفرق، وإدارة المبادرات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما يتيح للمشاركين الانتقال من اكتساب المعرفة إلى تطبيقها في سياقات العمل الفعلية، بما يعزز قدرتهم على قراءة التحديات، واتخاذ القرارات، وتحويل التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات ونتائج تشغيلية ملموسة.

Digital Pioneers جيل جديد من المواهب الرقمية

أما برنامج Digital Pioneers فيمثل أحد المسارات الأساسية في منظومة دبي الرقمية لتطوير المواهب الإماراتية، وصُمم كونه رحلة تطوير متكاملة، تمتد على مدار عام، بهدف إعداد الخريجين الإماراتيين الجدد للانضمام إلى سوق العمل، وبناء مسارات مهنية في المجالات الرقمية والتخصصات ذات الأولوية، بما يرفد القطاع الحكومي بكفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.