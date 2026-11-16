«كهرباء دبي» تستعرض 50 مشروعاً مبتكراً



تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في شهر الإمارات للابتكار 2026 تحت شعار «الإمارات تبتكر»، من خلال برنامج حافل بالفعاليات المتنوعة، يضم عرض أكثر من 50 مشروعاً مبتكراً في مختلف فروع الهيئة، وعقد 18 جلسة تفاعلية، ومسابقات «هاكاثون»، فضلاً عن تنظيم 23 جلسة توعوية، وورشة عمل وجلسة حوارية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ثقافة الابتكار ركيزة لفتح آفاق جديدة للنمو، وضمان الريادة العالمية والتقدم المستمر والمستدام، ويمثل شهر الإمارات للابتكار منصة وطنية لتسريع مسيرة الابتكار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أكثر دول العالم ابتكاراً، ونلتزم في الهيئة بتمهيد الطريق أمام الأفكار المبتكرة، وتوفير الأدوات اللازمة لتحويلها إلى مشاريع وممارسات قابلة للتطبيق، ولا ندخر جهداً في تزويد الموظفين، ولا سيما الشباب، بالمعارف والتقنيات والإرشاد والخبرات الميدانية، ليحوّلوا شغفهم إلى ابتكارات تثري اقتصادنا، وترتقي برفاهية مجتمعنا، بما يعزز مكانة دبي منصة عالمية لتطوير حلول المستقبل، ونماذج العمل المبتكرة الداعمة للتنمية المستدامة والشاملة».

ويسلط برنامج «شهر الابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي» الضوء على نجاحات الهيئة في تطوير الأفكار واستشراف المستقبل المستدام وصناعته، عبر توظيف الابتكار، والتقنيات الناشئة والمستقبلية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتصنيع المتقدم، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والواقع الافتراضي.

وتتنوع فعاليات البرنامج بين جلسات تفاعلية ومعرفية، وورش عمل، وتجارب تقنية وابتكارية، ومعارض، وحملات ابتكار، وأنشطة موجهة للموظفين والمرأة والأسرة والطلبة والشباب والأطفال، بما يوسّع نطاق المشاركة، ويتيح مساحات لتبادل المعارف والتجارب والممارسات وقصص النجاح، ويجعل الابتكار تجربة عملية تفاعلية، تحفّز مختلف الفئات على الانتقال من الفكرة إلى التطبيق، وتحويله إلى أثر مستدام.