شرطة أبوظبي تؤكد جاهزية فرق الإسعاف



زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، إدارة الإسعاف في قطاع الطوارئ والسلامة العامة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، للاطلاع على سير العمل والجاهزية التشغيلية، والجهود المبذولة لتطوير الخدمات الإسعافية، والارتقاء بكفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية المستخدمة في تقديم الخدمات الإسعافية، وذلك بحضور اللواء سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والعميد محسن سعيد المنصوري، مدير قطاع الطوارئ والسلامة العامة، والعميد الدكتورة ميثه محمد الدرعي، مدير إدارة الإسعاف.

واطّلع معاليه خلال الزيارة على مستوى جاهزية فرق الإسعاف وإمكاناتها التشغيلية، وأبرز المعدات والتجهيزات الطبية الحديثة المستخدمة في التعامل مع الحالات الطارئة، فضلاً عن المبادرات والجهود التطويرية الهادفة إلى تعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات الإسعافية المقدمة للمجتمع.

وأشاد معاليه بجهود الكوادر الإسعافية ودورها الإنساني والميداني في إنقاذ الأرواح وحماية سلامة المجتمع، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير القدرات والإمكانات، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الشرطية والإسعافية، بما يدعم سرعة التعامل مع الحوادث والطوارئ، ويسهم في ترسيخ منظومة متكاملة للأمن والسلامة وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.