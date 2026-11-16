محمد بن سعود: الابتكار سيبقى أولوية في عمل حكومة رأس الخيمة

كرّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، الجهات الحكومية الفائزة على مستوى إمارة رأس الخيمة بجائزة «الإمارات تبتكر 2026»، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، التي تتواصل طوال شهر نوفمبر.

وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الابتكار، وتنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية، تسهم في الارتقاء بآليات العمل الحكومي، بما ينعكس إيجابياً على أداء المؤسسات الوطنية، والقطاعات الحيوية، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، وتجربتها الحضارية والإنسانية.

وقال سموه، إن الابتكار سيبقى أولوية في عمل حكومة رأس الخيمة، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير مستوى الخدمات، واستدامة المشاريع التنموية ورفاه الإنسان، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030.

وهنّأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، الجهات الفائزة بجائزة «الإمارات تبتكر 2026»، معرباً عن فخره بالكوادر الوطنية، وأصحاب الأفكار الخلاقة، الذين يؤمنون بأن النجاح الحقيقي يتمثل في بذل الجهود المخلصة لتلبية تطلعات المجتمع، والبناء على ما تحقق لمواصلة رحلة الإنجاز والتميز.

وشمل التكريم هيئة رأس الخيمة للمواصلات الفائزة بفئة أفضل جهة حكومية مبتكرة، تقديراً لجهودها في تطوير منظومة ابتكار مؤسسي توظف البيانات والتقنيات المتقدمة للارتقاء بجودة الخدمات.

كما كرّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي بلدية رأس الخيمة الفائزة في فئة «أفضل ابتكار حكومي»، عن مشروع «نحو بلدية بلا جهد: تقديم نموذج خدمة تجربة عملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي».

وكرم سموه القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الفائزة في فئة «أفضل ابتكار في الاستمرارية والمرونة الوطنية»، عن مشروع «منظومة القبة الأمنية المتكاملة».

وتعد جائزة «الإمارات تبتكر 2026» مبادرة وطنية هادفة لدعم جهود ترسيخ الابتكار منهجاً مؤسسياً مستداماً في العمل الحكومي في الدولة، والاحتفاء بالمبادرات والمشاريع التي أثبتت قدرتها على تقديم حلول عملية، وتحقيق نتائج ملموسة تخدم المجتمع.

وشهدت الجائزة في دورتها لعام 2026 تطوراً في نموذجها، من خلال استحداث جوائز خاصة على مستوى كل إمارة، واعتماد منهجية تقييم ترتكز على الرصد الاستباقي للابتكارات الحكومية المنفذة خلال العامين الماضيين، والتحقق من نتائجها وأثرها الفعلي.