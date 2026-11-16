حمدان بن محمد: "القمة الشرطية العالمية" تعكس نهج دبي في مدّ الجسور وتعزيز الشراكات الدولية

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم وزراء داخلية وكبار القيادات الشرطية والأمنية الدولية المشاركين في النسخة الخامسة من "القمة الشرطية العالمية"، التي تستضيفها شرطة دبي في مركز دبي التجاري العالمي، وتجمع 220 من القيادات والخبراء والمختصين من 90 دولة.

وقال سموه في تدوينة على منصة إكس: "تهدف القمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات واستشراف التحديات الأمنية، من أجل مجتمعات أكثر أماناً وتعكس نهج دبي في مدّ الجسور وتعزيز الشراكات الدولية من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".