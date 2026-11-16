"طرق دبي" و"النقل المتكامل" يعززان التكامل في منظومة النقل والتنقل الذكي

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات النقل والتنقل الذكي والنقل المستدام، بما يسهم في دعم التكامل بين منظومات النقل على مستوى الدولة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في الابتكار والاستدامة وجودة الحياة.

وتأتي المذكرة في إطار حرص الجانبين على توحيد الجهود وتوسيع آفاق التعاون المؤسسي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل التخطيط الاستراتيجي للنقل، وتطوير الخدمات الرقمية، والاستفادة من البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة إدارة وتشغيل منظومات النقل، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات والدراسات والخبرات الفنية المتخصصة.

وتسهم المذكرة كذلك في بناء إطار عمل مشترك يدعم إطلاق المبادرات والمشاريع النوعية، التي تعزز تجربة المتعاملين، وترتقي بكفاءة واستدامة خدمات التنقل، بما يواكب التوجهات الوطنية نحو تطوير منظومة نقل متكاملة وآمنة وذكية تلبّي احتياجات المستقبل.

وقّع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، ووقعها عن مركز النقل المتكامل خالد المقيمي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التراخيص والرقابة في المركز.

وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "تعكس هذه المذكرة عمق التعاون والتكامل بين الجهات المعنيّة بقطاع النقل والتنقل في دولة الإمارات، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في توحيد الجهود الحكومية وتبادل الخبرات بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

ونؤمن بأن الشراكات المؤسسية الفاعلة تمثّل ركيزة أساسية لتطوير حلول تنقّل مبتكرة تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة الدولة في صدارة المؤشرات العالمية المرتبطة بالتنقل الذكي".

وأضاف محبوب: "نتطلّع من خلال هذه الشراكة إلى استثمار الخبرات المتراكمة لدى الجانبين، وتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز كفاءة القطاع وتدعم التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات المتقدّمة، بما ينعكس إيجاباً على المتعاملين ويواكب تطلّعات المستقبل".

من جانبه، قال خالد المقيمي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التراخيص والرقابة في مركز النقل المتكامل: "تمثّل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين منظومتي النقل في أبوظبي ودبي، وتوحيد الجهود بما يدعم تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة ومرونة واستدامة على مستوى الدولة. كما تسهم في تعزيز التكامل بين منظومتي التراخيص والرقابة من خلال تبادل البيانات والخبرات وتنسيق الإجراءات والاشتراطات ذات الصلة، بما يدعم انسيابية حركة مركبات الأجرة والحافلات ومركبات نقل البضائع بين الإمارتين، ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية والرقابية، ويعزز تجربة المتعاملين وجودة الخدمات المقدّمة".

وأضاف المقيمي: "نتطلّع من خلال هذه الشراكة إلى توسيع مجالات التعاون وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في تسريع تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في قطاع النقل، بما يدعم مستهدفات دولة الإمارات في مجالات التنقل الذكي والاستدامة، ويعزز كفاءة وتنافسية منظومة النقل، ويرسّخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في هذا القطاع الحيوي".

جرى توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيس للهيئة في دبي بحضور عدد من مديري الإدارات والموظفين المعنيين من الجانبين.

واختُتمت مراسم التوقيع بتأكيد الجانبين على أهمية المضي قُدُماً في تفعيل محاور التعاون الواردة في المذكرة، والعمل المشترك على تطوير مبادرات ومشاريع مبتكرة تدعم التكامل بين منظومات النقل والتنقل في عموم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة ومرونة للأجيال القادمة.