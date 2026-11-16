سفينة "أحمد بن راشد" الإنسانية تصل إلى العريش بأكثر من 4300 طن مساعدات لغزة

وصلت سفينة "أحمد بن راشد" الإنسانية إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، محمّلة بأكثر من 4300 طن من المساعدات الإنسانية المخصصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وكان في استقبال السفينة في ميناء العريش كل من الشيخة موزة بنت مروان بن محمد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن مروان بن محمد آل مكتوم، والشيخ خليفة بن حشر بن خليفة آل مكتوم، إلى جانب عدد من منتسبي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.

وتضم حمولة السفينة مساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة، إلى جانب أربعة صهاريج للصرف الصحي وأربع شاحنات لجمع ونقل النفايات، بهدف دعم الخدمات الأساسية وتحسين الظروف الصحية والبيئية في قطاع غزة.

وتُعد سفينة "أحمد بن راشد" السفينة الرابعة عشرة التي انطلقت من دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، من أصل 26 سفينة محمّلة بالمساعدات الإنسانية الإماراتية.

وتجاوز إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة إلى قطاع غزة 135 ألف طن، نُقلت عبر الجسور الجوية والبرية والبحرية.