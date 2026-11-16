الإمارات تحصل على تصنيف «الشفافية التامة» من «الدولية للطاقة الذرية» للعام الرابع توالياً

حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الرابع على التوالي. ويؤكد هذا التصنيف أن جميع المواد النووية المعلنة تُستخدم للأغراض السلمية.

ويمثل هذا التصنيف أعلى مستوى من التأكيدات التي تقدمها الوكالة في إطار نظام الضمانات لديها، ويعكس التزام دولة الإمارات المستمر بالشفافية والتعاون الدولي وحظر الانتشار النووي.

وأعلنت الوكالة هذا التصنيف في تقرير الضمانات الخاص بها لعام 2025، عقب تقييمها لالتزام دولة الإمارات. إذ يستند التقييم إلى المعلومات التي تقدمها الدولة بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، إلى جانب أنشطة التحقق المستقلة التي تجريها الوكالة، بما يشمل التقارير وعمليات التفتيش والتحليل.

وقال حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إن حصول دولة الإمارات على تصنيف الشفافية التامة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الرابع على التوالي يعكس التزامها الراسخ بأعلى معايير الشفافية النووية وحظر الانتشار النووي. ويؤكد ذلك متانة الإطار الرقابي للدولة، والتعاون الوثيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالة الدولية، وحرصنا المستمر على ضمان أن تظل جميع الأنشطة النووية والأنشطة ذات الصلة مخصصة حصراً للأغراض السلمية».

التزامات

ويتيح الحصول على تصنيف «الشفافية التامة» للوكالة تطبيق الضمانات المتكاملة في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز أنشطة التحقق مع الحفاظ على أعلى مستويات الثقة بأن جميع المواد النووية تُستخدم للأغراض السلمية. ويعزز هذا النهج كفاءة تنفيذ الضمانات، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات.

وواصلت دولة الإمارات خلال عام 2025 التزامها بدعم منظومة الضمانات العالمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من خلال توفير الخبرات الفنية والمعرفة لتعزيز فعالية تطبيق برامج الضمانات الدولية، والاستمرار في دعم برنامج الضمانات التابع للوكالة، الذي يسهم في تطوير وبناء القدرات للدول الراغبة في تطوير برامج للطاقة النووية وأنظمة ضمانات فعالة.



