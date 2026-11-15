رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الفلسطيني بذكرى الاستقلال وملك بلجيكا بعيد الملك



بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وإلى الملك فيليب ملك البلجيكيين، بمناسبة ذكرى عيد الملك.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وإلى الملك فيليب.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة، إلى دولة الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، وإلى بارت دي فيفر، رئيس وزراء مملكة بلجيكا.